Reporter unterbricht Live-Sendung, um einen Hund zu retten, begeistert sogar hartgesottene Twitch-Zuschauer

Ein Reporter wurde während seiner Berichterstattung zu den Überschwemmungen in Argentinien zum Helden zweier Hunde. Dafür feiern ihn sogar sonst so kritische Twitch-Fans.

Hinweis: Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild via Pexels.

Was war das für eine Rettungsaktion? Der argentinische Reporter Alejandro “Ale” Pueblas berichtete live von den Überflutungen in der Provinz Chaco, als er einen Hund entdeckte, der von der Flut erfassst worden war. Pueblas zögerte nicht und hechtete selbst ins Wasser, um den Vierbeiner zu retten. Bereits kurz zuvor hatte der Reporter einen weiteren Hund gerettet. Er taufte die beiden Bartolo und Bartolito.

Die Aufnahmen der Rettungsaktion gingen viral. Ein Video auf dem Instagram-Account des Reporters erreichte mehr als 1 Million Aufrufe und zehntausende Likes, argentinische Nachrichtenseiten berichteten.

Ein Mitschnitt schaffte es schließlich sogar in den Subreddit r/LivestreamFail, wo er zu den beliebtesten Clips des Tages gehört. Der Subreddit dient eigentlich dazu, Momente aus Livestreams von Twitch, YouTube oder Kick zu teilen. Und auch wenn die Regeln ausdrücklich nicht nur “Fails” zulassen, überwiegt dort doch meistens Drama.

Immerhin war das der Subreddit, der einen geheimen 5-Stunden-Call zwischen 4 großen Twitch-Streamern so detailliert analysierte, dass die Moderatoren eingreifen und einen großen Mega-Thread eröffnen mussten. Aktuell dominiert dort die Ehekrise der Podcaster Ethan und Hila Klein. Umso dankbarer waren die Nutzer wohl für etwas positive Abwechslung in ihren Feeds, denn die Kommentare feiern Pueblas begeistert als Helden.

Den Thread seht ihr hier:

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Wie ging das Ganze aus? Wie Pueblas später berichtete, begannen die Hunde, ihm nach ihrer Rettung überall hin zu folgen. Zunächst war der Reporter davon ausgegangen, dass Bartolo und Bartolito in der Gegend eine Familie hätten, Nachdem sich niemand ausfindig machen ließ, dem die Hunde gehörten, beschloss Pueblas, sie selbst zu adoptieren.

Zwar muss er zunächst noch für weitere Berichterstattung reisen, danach möchte er jedoch zurückkehren und Bartolo und Bartolito mit zu sich nach La Plate nehmen, wo ein liebevolles Zuhause auf die Hunde warte.

Seid ihr auch auf besonderem Weg an eure Haustiere gekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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