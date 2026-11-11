Paula, 23 Jahre: „Ich habe es einen Tag lang bei der Arbeit ausgehalten. So lange habe ich gesucht, endlich habe ich einen Job gefunden, und am Ende gefällt er mir doch nicht.“

Kaum haben sie eine Arbeit gefunden, müssen junge Menschen feststellen, dass es nichts für sie ist und kündigen wieder. Eine junge Spanierin berichtet von ihrer Situation und viele Altersgenossen können ihren Frust verstehen.

Das spanischsprachige Magazin ElEspanol berichtet über eine 23-jährige Spanierin, die monatelang davon geträumt hatte, als Verkäuferin zu arbeiten. Doch kaum hatte sie den Job ergattert, kündigte sie bereits einen Tag später.

Ihr Tikok-Video über diese Entscheidung löste eine Flut von Kritik, aber auch von Verständnis aus. Und sie erklärte, sie würde es wieder tun, sollte sich die Situation wiederholen. Und sie ist mit dieser Ansicht nicht die einzige.

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„Quäle mich weiter oder fange ich noch einmal ganz von vorne an?“

Was genau sagt die junge Frau? In ihrem Video erklärte sie, dass sie es nur einen Tag bei der Arbeit ausgehalten habe. So sagte sie:

Mädels, ich habe es einen Tag bei der Arbeit ausgehalten. Ich habe es einen Tag bei der Arbeit ausgehalten, aus eigenem Willen. Niemand hat mich irgendwo rausgeworfen. (…) Ich verspreche euch, ich hatte gemischte Gefühle – so nach dem Motto: Man sucht so lange nach Arbeit, endlich hat man den Job, und wenn man ihn dann bekommt, merkt man, dass er einem gar nicht gefällt. (…) Ich bin 23 Jahre alt und habe noch sehr wenig Berufserfahrung. Bleibe ich hier und quäle mich weiter oder fange ich noch einmal ganz von vorne an? Leute, das ist das klare Beispiel dafür, dass ich so oft wie nötig von vorne anfange.

Ihr Verhalten wirkt auf den ersten Blick extrem, ist aber für junge Menschen, die vor ihrem ersten Job stehen, nicht ungewöhnlich. Dieser ständige Wechsel wird auch als sogenanntes „Job-Hopping“ bezeichnet und ist nicht selten:

„Job-Hopping“ ist unter jungen Menschen nicht selten?

Ist die Entscheidung ungewöhnlich? Nein, junge Menschen wechseln generell häufiger den Arbeitgeber als ältere, weil sie noch herausfinden müssen, welcher Beruf und welche Branche am besten zu ihnen passt. Der Übergang in das Berufsleben dauert hier einfach länger. Laut Tagesschau ist in Deutschland fast jeder zweite Arbeitnehmer davon betroffen oder überlegt, den Job zu wechseln.

Und der häufige Wechsel ist auch für ältere Generation kein neues Phänomen: Frühere Generationen wechselsten in vergleichbarem Alter ebenfalls öfter. Laut dem National Institute on Retirement Security liegt die mittlerweile Verweildauer bei einem Job bei modernen jungen Menschen auf einem ähnlichen Niveau wie 1983.

Die Neue Zürcher Zeitung schreibt etwa über eine „Generation von Job-Hoppern“: Junge Menschen wechseln den Arbeitsplatz so schnell wie nie zuvor. Gründe sind dafür aber oftmals unerfüllte Erwartungen an den Job. Beispielsweise wenn Betriebsklima, Schichtzeiten oder einfach die Unterschiede zwischen Jobversrpechen und Realität als zu groß empfunden wurden.

Denn junge Menschen legen mehr Wert auf Dinge, die für die älteren Generationen nicht so wichtig gewesen sind. Dazu gehört etwa eine funktionierende Work-Life-Balance: Die Generation Z hinterfragt eine unausgesprochene Regel, an die sich Arbeitnehmer seit Jahrzehnten halten