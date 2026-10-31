Die größte Fanfiction-Webseite der Welt ist down – Hier sind 5 Alternativen zu Archive of our own

Das größte Online-Portal für Fanfiction ist wegen eines Hacks offline und wird es auch mindestens noch zwei Wochen lang bleiben. Die Autoren haben jetzt also Zeit, das neueste Kapitel fertig zu schreiben und dann zum neuen Live-Gang online zu stellen. Aber damit auch die Leser etwas zu tun haben, haben wir hier fünf Alternativen für euch.

Die weltweit größte Plattform für Fanfiction ist offline und das für zwei bis vielleicht sogar vier volle Wochen. Damit ihr aber trotzdem nicht auf von Fans geschriebene Stories verzichten müsst, haben wir hier fünf Webseiten, die ihr alternativ ansteuern könnt. Warum AO3 ausgefallen ist und was es überhaupt ist, lest ihr hier.

Navigiert mit dem Inhaltsverzeichnis zu der für euch spannenden Webseite:

Wer hat die Empfehlungen zusammengesucht? MeinMMO-Autorin Sophia Weiß hat eine volle Ausbildung zur Journalistin und zum Texteschreiben genossen. Begonnen hat sie ihre Karriere allerdings mit dem Verfassen von Fanfiction. Das begann in der Grundschule mit Geschichten über ihre Kuschelmaus, entwickelte sich zu auf karierten Blöcken gekritzelten Naruto-Fanfiction in der Teenager-Zeit und begleitet sie auch heute noch privat zu diversen Fandoms.

Die ersten Fanfiction anderer Leute las sie anno dazu mal auf dem heute abgeschalteten Quizilla! und Fanfiction.net, später auf Tumblr sowie Animexx und aktuell eben unter anderem auf AO3.

Wenn ihr mehr zu AO3 und dem aktuellen Ausfall wissen möchtet, klappt die folgenden Blöcke aus:

Gut zu wissen Was ist Archive of our Own/AO3? Archive of our Own, auch AO3 abgekürzt, ist eine Non-Profit- und Open-Source-Plattform, auf der Texte, Bilder und mehr veröffentlicht werden können. Hauptsächlich wird die Plattform von Fanfiction-Autoren genutzt, um ihre Werke zu veröffentlichen. Fanfictions sind von Fans zu bestehenden Serien, Filmen, Games, Büchern oder auch realen Personen verfasste Geschichten. Darin kann es um fast alles gehen, zum Beispiel um Liebespaare, die es nie in die offizielle Geschichte geschafft haben. Es gibt auch viele Stories, die in alternativen Universen spielen: 50 Shades of Grey war ursprünglich eine Fanfiction zu den Twilight-Büchern. Der zuletzt erschienene Film Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe basiert auf einem gleichnamigen Buch, das wiederum ursprünglich eine Star-Wars-Fanfiction war. AO3 ist dabei sehr offen: Inhalte werden vorab nicht geprüft. Stattdessen sollen Autoren ihre Werke mit passenden Tags, Warnungen und Altersfreigaben versehen. Leser sind wiederum selbst dafür verantwortlich, die Tags vor dem Lesen zu prüfen und zu entscheiden, ob sie die Inhalte lesen wollen. Dadurch gehört das Archiv zu den freizügigsten Plattformen für Autoren und Künstler, ist aber auch nicht frei von problematischen und teilweise sogar strafbaren Inhalten. Warum ist Archive of our own nicht erreichbar? Am 29. Oktober 2026 ging die größte Webseite für Fanfiction offline und laut den Verantwortlichen wird die Notwartung zwischen ganzen zwei und vier Wochen dauern. Normalerweise ist die Seite für maximal drei Tage nicht erreichbar. Hintergrund ist laut der offiziellen Status-Seite otwstatus.org ein Sicherheitsvorfall, auf dessen Ursache sie nicht genauer eingehen. Aktuell arbeite das Team an einer Lösung, bis eine gefunden wird, bleibt AO3 offline. Hier die Fakten: Alle Werke, Lesezeichen, Kudos (Likes) und mehr sind sicher – es wurde nichts gelöscht

Das AO3-Team glaubt, dass die Accounts sicher sind und nichts von der Datenbank geklaut wurde. Sie können dies aber noch nicht bestätigen. Betroffen sein könnten Nutzernamen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen und verschlüsselte Versionen von Passwörtern

Zwar heißt es im Post, man hoffe, schon früher als erst nach zwei Wochen mit einer rudimentären Version der Seite wieder live gehen zu können, aber auch das ist nicht gewiss. Das ist eine sehr lange Zeit für eine Webseite mit mehr als 612,24 Millionen Besuchen pro Monat, die für gewöhnlich nur ein paar Tage offline geht.

Damit ihr bis zur Rückkehr von AO3 nicht auf eure Fanfiction verzichten müsst, haben wir hier fünf alternative Webseiten für euch zusammengestellt, sortiert nach Alphabet. Los geht es mit Animexx, einer deutschen Seite.

Video starten Marco von Nerdkultur schaut sich die Fanfiction von Rey und Kylo Ren aus Star Wars an, die sogar zum Film wurde Autoplay

5 Alternativen zu AO3: Animexx – Eine deutsche Seite mit allem, was das Fan-Herz begehrt

Animexx.de ist eine der Webseiten, die mich im Fandom-Context schon am längsten begleiten. Ich bin selbst kaum noch auf der Seite unterwegs, aber sie ist immer noch eine gute Anlaufstelle für Fanworks. Im Gegensatz zu den anderen Webseiten in dieser Liste ist Animexx auch vor allem deutschsprachig, weswegen Leser auf der Suche nach deutschen Fanfictions hier vermutlich am ehesten fündig werden.

Ein Account ist für die meisten Inhalte nicht notwendig, ihr könnt in der Fanfiction-Sektion einfach direkt loslesen. Wichtig ist für euch nur, dass der Fokus hier auf Stories zu Anime und Manga liegt, weniger auf Games, Büchern, Serien, Filmen und Co.

Neben den Geschichten gibt es hier aber auch viele andere Sachen zu entdecken: Fanart, Fan-Comics, Blogs, Cosplay oder auch Textrollenspiele.