Die Gen Z verdient gerade sechsstellige Gehälter mit einem Job, den Millennials und Boomer für total langweilig halten

Buchhaltung gilt als langweiliger Job. Unter der Generation Z ist die Arbeit derzeit so gefragt wie nie. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Neben wirtschaftlichem Druck haben junge Leute mittlerweile auch erkannt, welche Vorzüge der Job als „Accountant“ hat.

Wenn es nach Statistiken und Umfragen geht, gilt Buchhaltung als der vielleicht langweiligste Job unter Boomern und Millenials. Laut einer Analyse von SageJournals gilt Buchhaltung fast schon als Stereotyp für Langeweile.

Das scheint aber die Generation Z nicht davon abzuhalten, diesen Job immer häufiger zu wählen. Denn die Buchhaltung bietet jungen Leuten deutlich bessere Perspektiven als nur das schlechte Image der Tätigkeit. Viele haben mittlerweile die Vorzüge des Jobs als Accountant erkannt.

Video starten Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus Autoplay

Unter wirtschaftlichem Druck werden selbst langweilige Jobs attraktiv

Warum ist der Job unter der Gen Z so gefragt? Viele Menschen stehen derzeit unter starken wirtschaftlichen Druck: Arbeitsplätze sind knapp und außerdem schlecht bezahlt. Da werden selbst Jobs, die lange als „uncool“ galten neu bewertet.

Die Buchhaltung gilt zwar als uninteressant, bietet aber einen klaren Qualifikationsweg, Sicherheiten und eine gute Aufstiegsperspektive. Das ist für viele junge Menschen wohl wichtiger als das Image des Jobs, erklärt das Magazin Yourtango.com.

Hinzu kommt: Die Buchhaltung kämpft seit Jahren mit einem erheblichen Fachkräftemangel. Allein in den USA fehlen mehr als 300.000 Arbeitskräfte. Das heißt, hier werden derzeit Personen händeringend gesucht, während es anderswo an Einstiegsjobs gerade mangelt. In den USA kommt hinzu, dass die Einstiegshürde vergleichbar gering sein soll, um als „Tax Accountant“ arbeiten zu können.

Viele saisonale Neben- oder Einstiegsjobs können sehr schnell zu einer dauerhaften Karriere mit hohem Gehalt werden: Das Magazin Fortune schreibt etwa, dass es um Gehälter von rund 200.000 US-Dollar gehen soll.

Wie sieht’s in Deutschland aus? Wer als Buchhalter oder Wirtschaftsprüfer arbeiten möchte, muss ein wirtschaftliches Studium (BWL/VWL) abschließen und das staatliche Wirtschaftsprüfungs-Examen ablegen. Wer das schafft, den erwartet laut Endgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit ein Durchschnittsgehalt von 7.700 Euro brutto im Monat.

Mit Examen und langjähriger Erfahrung liegen die Jahresgehälter in Deutschland bei großen Firmen ebenfalls schnell über den 100.000 Euro, schreibt Studiengänge.Zeit.de . Also ebenfalls sechsstellig.

Die Gen Z muss sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, faul zu sein und keine Lust auf Arbeit zu haben. Gerade wenn es aber darum geht, eigene Unternehmen zu gründen und selbst etwas auf die Beine zu stellen, zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab: Die Gen Z gilt als faul, aber in Deutschland haben 40 % von ihnen bereits ihre eigene Firma gegründet