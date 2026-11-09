Eine Firma erfüllte den größten Traum der Gen Z: Drei Jahre später ist der Umsatz um etwa 160 % gestiegen

Eine US-Firma hat ihren Freitag als Arbeitstag gestrichen und eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Das ist schon lange ein großer Traum der Generation Z, die lieber an weniger Tagen arbeiten möchte. Der Chef selbst erklärt, dass der Umsatz seitdem stark angestiegen ist und dass das Modell erfolgreich sei.

Was hat die Firma gemacht? Das Unternehmen Brick Media aus Tampa (Florida) hat im Januar 2023 eine dauerhafte 4-Tage-Woche eingeführt und betrachtet dies als wesentlichen Faktor für das Wachstum und die Effizienz innerhalb des Konzerns. Die Vier-Tage-Woche gilt schon lange als großer Wunsch der Generation Z.

Die Firma setzt auf einen 9-Stunden-Tag, der von Montags bis Donnerstags stattfindet. Am Freitag ist für alle Mitarbeiter frei. Und das bei vollem Lohn.

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Der Chef meint: Eine 4-Tage Woche bindet Mitarbeiter stärker als ein hohes Gehalt

Wie funktioniert das genau? Brick Media hat sich laut einem Berich von Fortune dazu entschioeden, seine Woche um einen Tag zu reduzieren, gleichzeitig aber auch die Arbeitszeit zu verkürzen: Anstatt 40 Tage auf vier Tage zu verteilen, müssen die Mitarbeiter 9 Stunden an 4 Tagen arbeiten. Rechnerisch ergibt das 36 Stunden pro Woche. Die 36 Stunden stellen einen Mittelweg zwischen der komprimierten 5-Tage-Woche (40 Stunden auf 4 Tage verteilen) und einer richtigen 4-Tage-Woche (4 mal 8 Stunden) dar.

Laut Unternehmensangaben stieg der Umsatz 2023 um 73 %, 2024 um 39 % und 2025 um 8 %. Zusammen sind das rund 160 % in drei Jahren.

Warum funktioniert das? Der Chef der Firma, Jake Kurtz erklärte, das Geheimnis liege in der Mitarbeiterbindung. Langjährige Teams würden weniger Erklärung benötigen, würden effizienter kommunizieren und bessere Kundenbeziehungen aufbauen. Und genau das sorge für Wachstum:

Wenn ich die Mitarbeiter dazu bringen kann, länger hier zu bleiben, ihnen ihre Arbeit gefällt und sie ständig mit Gleichgesinnten kommunizieren, macht das das Unternehmen einfach viel effizienter.

Außerdem meinte er: Gehalt sei nicht alles und binde nicht unbedingt gute Mitarbeiter. Stattdessen sei die 4-Tage-Woche ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der Lebensqualität schaffe:

Den Menschen fällt es schwer, sich von der Vier-Tage-Woche zu trennen, sobald sie sie einmal erlebt haben, denn ihnen wird bewusst, dass das Leben viel mehr ist als nur das Gehalt. (…)



Ich glaube einfach, dass es einen glücklichen Mittelweg gibt, auf dem man immer noch ein wirklich gutes Leben und ein wirklich gutes Unternehmen führen kann. Und wenn man das auch auf seine Mitarbeiter ausweiten kann, dann ist das nicht nur gut für die Unternehmenskultur, sondern tatsächlich ein geschäftlicher Vorteil, den die Konkurrenz nicht hat.

Wie seht ihr das? Lieber eine 9-Stunden-Woche und dafür nur an 4 Tagen bei der Arbeit erscheinen oder lieber eine normale 5-Tage Woche? Welches Modell haltet ihr für sinnvoller?

Die Generation Z will weiterhin Leistung erbringen, aber nicht mehr zu jedem Preis. Lange galt es als normal, ständig und überall erreichbar zu sein. Doch genau dagegen wehren sich junge Menschen. Sie wollen nicht mehr nach Feierabend Mails checken müssen: Die Generation Z hinterfragt eine unausgesprochene Regel, an die sich Arbeitnehmer seit Jahrzehnten halten