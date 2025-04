In einem neuen Spiel auf Steam steuert ihr nur einen Fußballer, bewegt euch wie die Kicker-Helden auf RTL2 früher

Denkt man an Fußball-Spiele, dann denkt man direkt an EA FC. Doch die Reihe setzt vor allem auf Realismus. Ein Entwickler will jetzt aber weg davon und nutzt seine Expertise, um ein neues Fußball-Spiel auf Steam zu machen, das auf schnelle Action im Multiplayer setzt.

Was ist das für ein Spiel? Schon 2024 kündigte das Studio Sloclap das Spiel Rematch an. Das ist ein neues Fußball-Spiel, das im 5-vs-5-Multiplayer gespielt wird. Statt eines ganzen Teams steuert jeder Spieler einen einzelnen Spieler.

Anders als EA FC setzt der Titel aber auch schnelle Action, die nicht unbedingt immer realistisch aussieht. Das passt auch ungewöhnlich gut zur Erfahrung der Entwickler, die vor 3 Jahren ihren ersten Erfolgshit landen konnten.

Einen Trailer zu Rematch findet ihr hier:

Fußball wie damals auf RTL2

Was ist das Besondere an Rematch? Wie man am Trailer schon erkennen kann, spielt ihr das Spiel nicht aus der Vogelperspektive, sondern in einer immersiven Third-Person-Ansicht. Wie in anderen teambasierten Multiplayer-Titeln übernimmt jeder Spieler eine Figur im 5er-Team.

Man steuert auch ausschließlich diese Figur und muss mit Teamarbeit versuchen, das Fußball-Match zu gewinnen.

Statt auf realistische Physik setzt das Spiel auf eine Arcade-Erfahrung. Es ist schnell, spektakulär und setzt auf schnelle Bewegungen. Das passt ungewöhnlich gut zum Entwickler-Studio Slocap, die 2022 mit Sifu einen Erfolg feiern konnten. Das Martial-Arts-Spiel setzte auf tolle Animationen und einen knackigen Schwierigkeitsgrad.

Die Liebe zu tollen Animationen merkt man auch bei Rematch. Schon allein das Zugucken macht Spaß und die spektakulären Moves wie Fallrückzieher erinnern an die gute alte Zeit mit den Kickers auf RTL2.

Für die Abwechslung gibt es noch ungewöhnliche Arenen und bremsende Regeln wie Abseits oder Seitenlinien. Alte Sportspiel-Fans könnten sich auch an die FIFA-Street-Reihe erinnert fühlen. Dort setzte man auch eher auf spektakuläre Moves und schnelles Gameplay.

Wann erscheint Rematch? Rematch wird am 19. Juni 2025 für Steam, Xbox Series und die PS5 erscheinen. Das Spiel wird auf Steam 24,99 € kosten. Zusätzlich dazu wird es auch eine Pro- oder Elite-Version geben, die kosten 10 € bzw. 20 € mehr, damit dürft ihr neben zusätzlichen Goodies auch 3 Tage früher spielen. Wer klassischere Action-Games mag, sollte hier reinschauen: Neues Action-Spiel für PS5 & Steam sieht aus wie Stellar Blade im düsteren London – Viele von euch werden eine Stimme wiedererkennen