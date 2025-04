Euer Held aus Crimson Desert vereinigt die Skills von Spider-Man, Spartanern, Max Payne und dem Undertaker

Mit Crimson Desert soll 2025 noch ein echtes Highlight für Fans actionreicher Fantasy-Abenteuer erscheinen. Jetzt gibt’s neue Details zu den Kampf-Skills von Hauptfigur Kliff.

Was ist Crimson Desert nochmal? Das ist das neue Action-Adventure von Pearl Abyss, den Entwicklern des MMORPGs Black Desert. Das neue Projekt soll sich mit seiner riesigen Welt an Einzelspieler richten und noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series erscheinen.

Wer sich die bisherigen Trailer und Gameplay-Videos zu Crimson Desert anschaut, dürfte sich jedoch immer wieder an Black Desert erinnert fühlen.

Black Desert gehört zu den schönsten Online-Rollenspielen aller Zeiten, Crimson Desert setzt da ziemlich sicher noch einen drauf.

Ähnlich wie die Welt von Black Desert hat auch die Welt von Crimson Desert einen westlichen Touch. Der Schauplatz und die Figuren erinnern an Game of Thrones. Die Hauptfigur ähnelt Jon Snow.

Diverse Features aus Black Desert – wie die Parcours-Klettereien, das Angeln, das Zähmen von Reittieren – finden sich auch in Crimson Desert.

Einer der Gameplay-Trailer zu Crimson Desert:

Meister aller Klassen

Was ist mit den Kämpfen? Die brachialen Prügeleien gehören zu den Sahnestücken von Black Desert. Es fühlt sich einfach wunderbar wuchtig und befriedigend an, mit Kombos und effektreichen Zaubern durch große Gegnergruppen zu fräsen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Kämpfe aus Crimson Desert.

Eines ist dabei schon jetzt klar. Hauptfigur Kliff ist ein wahrer Tausendsassa. Harvey Randall hatte für pcgamer.com vor kurzer Zeit die Möglichkeit, die ersten zwei Stunden von Crimson Desert zu spielen. Allein in dieser kurzen Zeit konnte der Kämpfer bereits diverse Moves, die über leichte und schwere Angriffe hinausgehen:

Kliff kann Angriffe nicht nur blocken, sondern gezielt mit seinem Schwert oder Schild parieren. Zudem kann er zur Seite ausweichen.

Es gibt zudem einen offensiven Seitenschritt plus Angriff, wenn man gleichzeitig die Tasten für einen leichten sowie schweren Angriff ausführt.

Der Held kann Gegner packen, um sie mit Wrestling-Moves wie einem Suplex oder Chokeslam zu bearbeiten.

Oder ihr stoßt Gegner mit einem kräftigen Tritt ins nächste Loch und brüllt: „DAS IST SPARTA!“

Kliff kann eine übernatürliche Power-Faust aufladen und auf ein Ziel loslassen. Alternativ befördert man sich mit der Faust in die Luft, um von dort etwa Feinde mit dem Bogen zu beschießen. Devil May Cry, anyone?!

Dazu kommt dann noch eine Portion Red Dead Redemption 2, weil man mehrere Ziele für die nächste Angriffswelle mit dem Bogen markieren kann. Es gibt übrigens verschiedene elementare Pfeil-Arten.

Mit einem Schattenmantel gleitet man schließlich geschmeidig wieder zu Boden.

Ähnlich wie Neo aus Matrix oder Max Payne (nun ja … aus Max Payne) kann Kliff übrigens auch ein Bewegungsmanöver mit Zeitlupen-Effekt aktivieren.

Noch mehr Mobilität im Kampf bringt ein Enterhaken, mit dem man um Widersacher herumschwingen kann. Hat jemand Spider-Man gesagt?!

Viele dieser Moves lassen sich aneinanderreihen beziehungsweise miteinander kombinieren. Zudem sollen im Laufe der Zeit noch weitere Manöver oder Skills dazukommen – eine Stab-Fertigkeit war in der Demo etwa noch deaktiviert.

Laut Harvey Randall braucht man die Vielzahl an Werkzeugen aber auch, um die sehr unterschiedlichen Bosse des Spiels bezwingen zu können. Während die Diener von Hexe Marie etwa allergisch auf explosive Pfeile reagierten, half beim Kampf gegen den Staglord die Power-Faust.

Der Mix aus Kampf-Skills soll sich übrigens auch auf die Inszenierung auswirken. Randall beschreibt Crimson Desert als High-Fantasy-Wuxia-Martial-Arts-Film, der in einem „Witcher 3“/„Game of Thrones“-Kostüm steckt. Dazu passt auch die folgende News: Crimson Desert zeigt weitere Parallele zu Game of Thrones, lässt euch im Targaryen-Stil Drachen reiten