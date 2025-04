Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Die Klamotten des Hauptcharakters sind etwa in viele Teilbereiche aufgeteilt, die einzeln von Elementen wie Wasser beeinflusst werden können. Schon verrückt, was heute alles möglich ist, oder? Beim Spielen selbst wird man darauf wahrscheinlich aber kaum achten. Viel wichtiger ist daher eine andere, deutlich simplere Beobachtung (aus dem Trailer): Das Wasser aus Crimson Desert sieht toll aus.

Für euch die knackige Zusammenfassung der Antwort: Der Rücken und der Mantel sollen in so einem Fall dann tatsächlich trocken sein, während der Ärmel nass wäre. Aufgrund des „Volumetric Masking Features“ soll die Engine von Crimson Desert in der Lage sein, auf einer Oberfläche verschiedene Zustände zu simulieren.

Also fragte er die anwesenden Designer: „Wenn meine Spielfigur mit dem Gesicht nach unten in einem seichten Fluss landet, sich mit den Händen abfängt und dann aufsteht, ist der Rücken dann noch trocken?“ Diese Frage soll einen mehrere Minuten langen „Deep-Talk“ über die genaue Engine-Technik ausgelöst haben.

Die Welt von Crimson Desert ist so absurd detailliert, dass ihr euch in einer Pfütze nur den Ärmel eurer Rüstung versauen könnt

Die bisherigen Trailer vom neuen Rollenspiel Crimson Desert zeigen ebenfalls wieder belebte Städte, detaillierte Regionen, eine enorme Weitsicht und wunderschöne Panoramen. Was die hauseigene „BlackSpace”-Engine im Detail draufhat, darum ging’s in verschiedenen Präsentationen sowie Interviews auf der GDC 2025.

