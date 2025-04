Jetzt ist ein echt schlechter Zeitpunkt, um eine Pause in Monster Hunter Wilds zu machen, loggt euch ein – Und nein, das ist kein Aprilscherz

Monster Hunter Wilds ist ein enormer Erfolg und hat sich bereits mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Zur Feier des Meilensteins gibt’s für alle Spieler ein fettes Geschenkpaket. Einloggen lohnt sich aktuell also besonders.

Was ist das für ein Geschenkpaket? Yuya Tokuda, der Director von Monster Hunter Wilds, hatte bereits in einem Brief an die Community angekündigt (via monsterhunter.com), dass man aufgrund des enormen Erfolgs des Spiels allen Spielern ein Geschenk machen möchte.

Dieses Geschenk könnt ihr euch ab jetzt und noch bis zum 13. April 2025, um 23:59 Uhr, abholen. In dem Paket befinden sich:

30 x Mega-Trank

20 x Lebenspulver

20 x Mega-Fassbombe

10 x Rüstkugel IV

10 x Silberei

Ihr findet diese im Spielmenü unter dem Reiter „Objekte und Ausrüstung“, und zwar beim Menüpunkt „Anmeldebonus“.

Das erste Title-Update für Monster Hunter Wilds steht bereits in den Startlöchern:

Ganz sicher KEIN Aprilscherz

Wie reagieren die Spieler auf das Geschenk? Es ist immer ein wenig knifflig, gewisse Dinge am 1. April anzukündigen. Das zeigt gleich der erste Kommentar in einer aktuellen Diskussion auf Reddit. Rice_bowl670 schreibt: „Netter Versuch. Ich werde nicht auf diesen Aprilscherz-Prank reinfallen.“

Wir haben es jedoch im Spiel sofort nachgeprüft, das Geschenkpaket ist echt. Seht selbst:

Das aktuelle Geschenkpaket aus Monster Hunter Wilds.

Während manch einer auf mehr oder andere Geschenke gehofft hat, freuen sich viele Spieler über die wertvollen Silbereier, das Lebenspulver sowie die Rüstungskugeln.

Warum feiert Capcom? Monster Hunter Wilds ist erst am 28. Februar 2025 erschienen und konnte bereits 10 Millionen Einheiten auf PC sowie den Konsolen verkaufen. Kein anderes Spiel aus dem Hause Capcom hat das im ersten Monat geschafft. Rekord!

Was bringt die Zukunft? Immer neue Events, natürlich, aber auch Inhaltsnachschub. Bereits am 4. April 2025 steht etwa das erste, große Title-Update auf dem Programm. Mit im Gepäck: neue Monster wie Mizutsune, Gamma Rüstungen oder auch ein neuer Jäger-Treffpunkt. Alle Details dazu findet ihr hier: Monster Wilds bekommt sein 1. großes Title Update und wir bekommen genau das, was wir alle wollten