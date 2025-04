Neues Spiel bekommt starke Reviews auf Steam, sollte nur ein riesiges MMORPG im Westen bekannt machen

Dungeon Fighter Online ist das größte MMORPG der Welt, doch sein Erfolg stützt sich vor allem auf Asien. Im Westen wollte man mit einem Spin-off neue Fans gewinnen – und das bekommt sehr gute Bewertungen auf Steam.

Von welchem Spiel ist die Rede? Man mag es kaum glauben, aber das Action-RPG The First Berserker: Khazan spielt tatsächlich im gleichen Universum wie das MMORPG Dungeon Fighter Online.

Dungeon Fighter Online ist ursprünglich im Jahr 2005 als Dungeon & Fighter (kurz DNF) erschienen und gehört zu den erfolgreichsten MMORPGs der Welt.

Während Khazans Origin-Story ein düsteres und knallhartes 3D-Action-Game ist, das uns selbst im Test Schwierigkeiten bereitet hat, liefert DNF klassische 2D-Action.

Der große Erfolg des MMORPGs beschränkt sich weitestgehend auf den asiatischen Raum, im Westen ist das Spiel eher unbekannt.

Hier seht ihr das Opening Cinematic zu The First Berserker: Khazan:

Khazan sollte Spielern den Einstieg in DNF schmackhaft machen

Dass Dungeon Fighter Online im Westen kein großer Name ist, weiß auch der CEO von Entwickler Neople: Myeongjin Yun. In einem Interview sprach Yun mit PC Gamer über den mangelnden Erfolg des MMORPGs im Westen und was man sich vom Solo-Abenteuer mit Khazan versprochen hatte.

So erklärt Yun, dass das Original-DNF als 2D-Sidescroller „vielleicht ein wenig nischig ist“. Aus diesem Grund habe man sich überlegt, Spieler auf anderem Wege mit dem Dungeon-Fighter-Universum vertraut zu machen. Nachdem man es mit dem Kampfspiel DNF Duel versucht hatte, entschied man sich, Khazan ein Action-RPG zu verpassen.

Wir wollten Khazan entwickeln, um die schnelle, intensive Action der Reihe zu präsentieren und die Erzählweise sowie die Lore hervorzuheben, die das Dungeon Fighter-Franchise über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat. Myeongjin Yun, CEO von Neople (via PC Gamer)

Das Experiment ging auf, zumindest teilweise: The First Berserker: Khazan verzeichnet auf Steam zu 90 % positive Reviews und hatte im Peak fast 33.000 gleichzeitige Spieler (via steamdb.info). Es wird auf der Plattform also sehr gut angenommen. Aber hat das Action-RPG auch neue Spieler ins MMORPG gelockt?

Zumindest auf Steam lässt sich seit dem Release von The First Berserker: Khazan kein auffälliger Anstieg der Spielerzahlen von Dungeon Fighter Online erkennen. Das MMORPG wird dort immer noch von nur rund 400 Leuten gespielt und auch die Reviews fallen weiterhin „ausgeglichen“ aus. (via steamdb.info)

Dungeon Fighter Online wird bis heute mit Updates versorgt. Im März erschien mit dem Beginn von Season 9 eine neue Erweiterung, die bei Fans auf große Zustimmung stieß. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Das größte MMORPG der Welt bekommt riesige Erweiterung, Fans feiern „Beginn einer neuen Ära“