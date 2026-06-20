Remake von einem der besten Horror-Shooter auf Steam ist 90 % reduziert und damit günstiger als sein Original

Aktuell läuft der Summer-Sale von EA auf Steam und es gibt einige richtig gute Angebote. Mit dabei ist das Remake eines Horror-Shooters, der als einer der besten des Genres gilt, und es ist um 90 % reduziert.

Um welchen Horror-Shooter geht es? Dead Space ist im Jahr 2008 erschienen. Nach 15 Jahren, also 2023, bekam der Klassiker ein Remake auf Steam spendiert.

Ihr spielt den Ingenieur Isaac Clarke und habt einen Auftrag auf dem Abbauschiff USG Ishimura, das jedoch von mutierten Menschen, den Necromorphs, überrannt wurde. Auf der Suche nach eurer Freundin müsst ihr euch durch die dunklen Korridore der Station bewegen und natürlich überleben.

Innerhalb des Summer Sales von EA gibt es das Remake aktuell für 5,99 Euro statt 59,99 Euro. Damit ist es derzeit sogar billiger als das Original auf Steam von 2008, welches ebenfalls reduziert ist. Das Angebot von EA geht noch bis zum 25. Juni 2026.

Jeweils das Remake als auch das Original sind auf Steam zu 90 Prozent positiv bewertet. Das Remake hat ganze 65.000 Bewertungen und das Original fast 29.000.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Remake von Dead Space anschauen:

Video starten Dead Space: Das Remake zum Horror-Shooter im Trailer Autoplay

Ein richtiges Remake und nicht nur neue Grafik

Was wurde verbessert? Das Remake besteht nicht nur aus aufgehübschter Grafik, sondern aus gleich mehreren neuen Spielmechaniken, Verbesserungen oder zusätzlichem Content.

Neu sind unter anderem ein sprechender Isaac, eine stärker zusammenhängende Raumstation, neue Story-Elemente, Nebenquests und ein Schadenssystem, bei dem Necromorphs Schicht für Schicht auseinandergerissen werden.

Wie finden Spieler das Remake? Der Steam-User Naetholix schreibt in seiner Bewertung, dass er bereits Dead-Space-Veteran sei. Er dachte zuerst, er bekäme einfach ein aufgehübschtes Erlebnis eines seiner Favoriten, allerdings irrte er sich und war regelrecht überrascht.

Die vielen Neuerungen würden den Kern von Dead Space zwar kaum verändern, seien jedoch gut durchdacht und hätten dem User eine neue Erfahrung mit dem Titel gegeben. Weiter schreibt er, dass es sich anfühle, als würde er sein Lieblingsgame erneut zum ersten Mal spielen, und nennt es das perfekte Remake.

Gibt es auch negative Punkte? Ja, in einigen Bewertungen – wie auch der von Naetholix – werden Bugs erwähnt, die zwar nicht oft vorkommen, jedoch nervig sein sollen. Des Weiteren sei die Performance auf dem Steam Deck oder Linux wenig akzeptabel.

Beim Summer Sale von EA auf Steam gibt es nicht nur viele Angebote zu entdecken. Hobby-Detektive haben das Titelbild etwas genauer unter die Lupe genommen und vermuten nun, dass es mit der KI erstellt worden sei. Dort sind einige merkwürdige Stellen zu sehen, die wenig Sinn ergeben: EA startet Summer-Sale auf Steam, aber Fans lachen nur über ein KI-Bild: „Sie haben sich nicht mal Mühe gegeben“