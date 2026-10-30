Um sich vor KI zu schützen, zwingt Reddit seine User nach 20 Jahren zu einem nervigen Schritt

Viele von euch dürften Reddit als Lösung benutzt haben, um die kuriosesten Alltagsfragen zu beantworten. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn Reddit zwingt seine Nutzer zu einem weiteren Schritt.

Was wird das für ein Schritt? Auf Reddit (wo auch sonst?) kündigte der eigene CEO eine bedeutende Änderung an: Reddit soll zukünftig eine Plattform werden, die primär von eingeloggten Nutzern verwendet wird. Das bedeutet für euch, dass ihr euch einen Account erstellen müsst, um Reddit nutzen zu können.

Welche weiteren Folgen das haben wird, ist bislang noch nicht klar. So wissen wir beispielsweise noch nicht, ob ihr Links von Reddit an Freunde sendet und sie diese lesen können, wenn sie dort keinen Account haben.

Wie der CEO von Reddit betont, wolle die Plattform weiterhin keine echten Namen oder Identitäten der Nutzer wissen. Der Privatsphäre-Fokus soll weiterhin erhalten bleiben.

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Reddit verliert Nutzer und steuert dem gegen

Wieso führt Reddit das ein? Der CEO nennt mehrere Gründe für diesen Schritt. Reddit sei inzwischen zu groß, um allen Nutzern die gleichen Inhalte zu zeigen. Deshalb müsse ein Login stattfinden, damit ein Feed auf die personalisierten Interessen der Nutzer zugeschnitten werden kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Schutz der Daten und die Kontrolle über Scraping. Dabei handelt es sich um das automatisierte Sammeln und Extrahieren großer Datenmengen mit Hilfe von Suchmaschinen wie Google und das Training von KI.

Genau davor wolle sich Reddit schützen, denn der Großteil des unerlaubten Scrapings erfolge über den ausgeloggten Zustand. Ein Login-Zwang helfe dabei, die Daten besser zu schützen.

Ein weiterer Grund sei zudem, dass zielgerichtetere Werbung geschaltet werden könne. Dadurch würde sich die Einhaltung neuer gesetzlicher Vorgaben erleichtern, wie beispielsweise die Altersverifizierung über Drittanbieter.

Wann kommt das Ganze? Bislang gäbe es noch keinen festen Zeitplan. Die Login-Pflicht soll zunächst in den kommenden Monaten außerhalb der USA getestet werden. Ob Deutschland einer dieser ausgewählten Märkte ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von der Neuerung? Seid ihr dafür oder habt ihr Bedenken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Universität Zürich nutzte Reddit einmal für ein Experiment. Für eine Studie galt es herauszufinden, ob eine KI die Meinungen der Menschen ändern kann. Das Ergebnis der Studie lest ihr hier auf MeinMMO: Ein Experiment auf Reddit zeigt, wie KI Menschen manipulieren kann, und das Ergebnis ist erschreckend