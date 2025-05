Nun gibt es einen konkreten Release-Termin für Wuchang: Fallen Feathers: Am 24. Juli 2025 soll es so weit sein.

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Auf Anfrage der Moderatoren (via reddit.com ), dass die Uni Zürich die Ergebnisse der Studie nicht nicht veröffentlicht, weil die Studie ohne die Einwilligung der Probanden erfolgte, hatte die Universität Folgendes zu sagen: „Dieses Projekt liefert wichtige Erkenntnisse, und die Risiken (z.B. Trauma etc.) sind minimal. Das bedeutet, dass die Unterdrückung der Veröffentlichung nicht im Verhältnis zur Bedeutung der Erkenntnisse steht, die die Studie liefert.“

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was war das für eine Studie? Reddit besteht aus verschiedenen Subreddits: Das sind kleinere Gruppen, in denen sich Menschen treffen und über die unterschiedlichsten Themen diskutieren können. Eine dieser Gruppen war r/ChangeMyView . In dieser können User ihre Ansichten teilen, selbst wenn diese Ansichten umstritten sind, um mit anderen Usern zu diskutieren und eventuell andere Blickwinkel zu verstehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to