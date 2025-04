Wenn ihr nett zu Chat-Bots seid, kostet das den Unternehmen viel Geld und für die KI von Elon Musk könnte das besonders teuer sein.

Das Titelbild ist ein Symbolbild und stellt nicht tatsächlich die KI von xAI/ Elon Musk dar.

Was hat es mit den Worten auf sich?

Die KI antwortete und deutete an, dass die Stromkosten von xAI und Elon Musk merklich höher sein könnten als bei OpenAI und ChatGPT.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was sagte die KI zu den Kosten von Musk und xAI? Grok erklärt, dass Wörter wie „Bitte“ und „Danke“ einem Text zusätzliche Tokens hinzufügen, deren Verarbeitung mehr Rechenleistung erfordern. Als Tokens werden kleine Texteinheiten bezeichnet.

Laut Grok könnte die Bepreisung dieser Token einen erheblichen Unterschied in den Kosten für xAI im Vergleich zu OpenAI verursachen. Die KI nennt folgende Zahlen:

„Für meinen Entwickler xAI bedeutet dies wahrscheinlich auch höhere Kosten, insbesondere da die API-Preise höher sind als die von OpenAI. xAI berechnet beispielsweise 5 US-Dollar für 131.072 Eingabe-Token, während OpenAI 2,50 US-Dollar für 1.000.000 Token verlangt. Die genauen Kosten für xAI sind jedoch nicht öffentlich, daher ist es schwierig, die genauen Auswirkungen zu beziffern.“ – via X

Wie die KI selbst sagt, sind die Zahlen keine öffentlich bekannten Kosten und könnten daher abweichen. Sollten die Zahlen doch stimmen, die Grok nennt, berechnen sich die Kosten wie folgt:

Die Höflichkeitsfloskeln wären dann für xAI deutlich kostspieliger als für OpenAI. Laut Grok könnten dabei Kosten zwischen 50 und 100 Millionen US-Dollar pro Jahr entstehen (via X).

Elon Musk ist in der Öffentlichkeit aktuell sehr umstritten. Kritiker werfen ihm vor, in öffentlichen Auftritten und in Posts auf X das weltpolitische Geschehen zu beeinflussen und dabei kontroverse Haltungen zu vertreten. Es gab unter anderem transphobe Äußerungen Vorwürfe von Antisemitismus und Diskussionen um seine Einstellung zu „Free Speech“.Seit der Übernahme von Twitter (jetzt X) durch Musk gibt es vermehrt Beschwerden über den Umgang mit Hate Speech, Fake News und politischer Einflussnahme auf der Plattform 2025 griff Musk auch persönlich auf X diverse europäische Staatsoberhäupter an und mischte sich aktiv in den deutschen Bundestagswahlkampf ein. In der amerikanischen Politik gilt er als Trump-Berater und soll unter dem neuen Präsidenten das neu geschaffene Amt für Prozessoptimierung besetzen. Nach Trumps Vereidigung im Januar 2025 zeigte Musk auf einer öffentlichen Veranstaltung eine Geste, die vielfach als Hitlergruß interpretiert wurde.