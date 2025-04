Chef von ChatGPT sagt, die Nutzer verprassen ein Vermögen, weil sie Bitte und Danke zur KI sagen

Ein Nutzer fragte sich auf X (ehemals Twitter), wie viel Geld OpenAI schon an Stromkosten verloren hat, weil die Leute zu ChatGPT ‚bitte‘ und ‚danke‘ sagen. Diese Frage beantwortete Tech-Milliardär und CEO von OpenAI Sam Altman höchstpersönlich.

Wie viel Geld kostet das Verhalten der Nutzer? Auf X stellte User @tomieinlove in seinem Post die Frage, wie viel Geld bereits dadurch verprasst wurde, dass Nutzer „bitte“ und „danke“ zu der KI von OpenAI sagen. Auf diese Frage kommentiert der CEO der Firma hinter ChatGPT höchstpersönlich: „Dutzende Millionen Dollar gut angelegt“.

Er fügt noch hinzu, dass man es zwar nie genau wissen kann, dennoch ist seine Antwort nicht unwahrscheinlich. Denn jede Anfrage oder Nachricht an den KI-Chat-Bot verbraucht Unmengen Strom.

So würde in einer Untersuchung der Washington Post (Artikel ist hinter einer Paywall) erarbeitet, dass eine Erstellung einer E-Mail in einem Umfang von rund 100 Worten mit einer KI rund 0,14 Kilowattstunden Storm verbraucht.

Würde man ein Jahr lang 1 Mal pro Woche solch eine E-Mail versenden, verbrauche man 7,5 Kilowattstunden, was etwa dem Stromverbrauch von 9 Haushalten in Washington D.C. für eine Stunde entsprechen würde.

Stellt man sich nun vor, wie viele Anfragen in KI-Chatbots wie ChatGPT jeden Tag eingegeben werden, wird schnell klar, dass die Energie-Kosten immens sein müssen. Laut einer Kalkulation von Energieanalysten wären KI-Chatbots für rund 2 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich (via INDEED).

Machen Nutzer also Eingaben, die lediglich „Bitte“ und „Danke“ oder andere Höflichkeiten enthalten, verbraucht das eine Menge Strom. Demnach ist die Angabe des CEOsm, dass es Millionen von US-Dollars kostet wahrscheinlich.

Aus Höflichkeit zur KI?

Warum sagen Nutzer „bitte“ und „Danke“ zu der KI? In einer Studie, die im Dezember 2024 von Future durchgeführt wurde, konnten mehrere Gründe für dieses Verhalten von Nutzern gegenüber der KI festgestellt werden (via techradar.com):

Gewohnheit und Anstand

Angst vor den Folgen einer KI-Rebellion

Verbesserung der KI

Effizienz und Zeitersparnis

In der Studie fiel vor allem auf, dass 82 % der US-Nutzer und 83 % der britischen Nutzer, das insbesondere aus Gewohnheit tun. Wie ChatGPT auf unsere Nachfrage reagiert hat, ob diese Höflichkeit notwendig ist und was Experten zu diesen Gründen sagen, sowie weitere Ergebnisse der Studie lest ihr hier: 70 % der Nutzer sagen „Hallo“ und „Bitte“ zu ChatGPT, aber nicht nur aus Höflichkeit, sondern auch aus Angst

