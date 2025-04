Ein deutscher CEO sagt: Mitarbeiter müssen vor einer Anstellung neuer Personen zeigen, dass KI die Arbeit nicht besser erledigen kann

Der deutsche CEO von Shopify, Tobias Lütke, erklärt in einem internen Memo die Wichtigkeit von künstlicher Intelligenz. In Zukunft sollen keine Mitarbeiter mehr eingestellt werden, wenn die KI den Job nicht besser ausführen kann.

Wer spricht da? Tobias Lütke wurde in Koblenz geboren und zog später nach Kanada und gründete dort das Unternehmen Shopify. Shopify vertreibt einen Service, mit dem Unternehmen eigene Online-Shops erstellen können. Die Firma gehört zu den wichtigsten Unternehmen Kanadas.

Lütke erklärte jetzt in einem internen Memo an seine Mitarbeiter, dass KI immer wichtiger und auch für zukünftige Mitarbeiter eine große Rolle spielen werde. Außerdem sagte er, dass die KI-Nutzung „jetzt eine grundlegende Erwartung für jeden bei Shopify ist“.

Mitarbeiter müssen nachweisen, dass KI den Job nicht besser machen kann

Was sagte er über zukünftige Mitarbeiter? In dem Memo mit dem Titel „AI usage is now a baseline expectation“ (auf Deutsch so viel wie: „KI-Nutzung ist jetzt eine grundlegende Erwartung“) sagte Shopify-CEO Tobias Lütke, dass Mitarbeiter nachweisen müssen, dass es nur Neueinstellungen gibt, wenn die KI den Job nicht besser erledigen könne:

Bevor wir um mehr Personal und Ressourcen bitten, müssen die Teams nachweisen, warum sie das, was sie wollen, nicht mithilfe von KI erreichen können. Wie würde dieser Bereich aussehen, wenn autonome KI-Agenten bereits Teil des Teams wären? Diese Frage kann zu wirklich lustigen Diskussionen und Projekten führen. (…) Was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, ist unsere kollektive Gesamtkompetenz und unser Ehrgeiz bei der Anwendung unseres Handwerks, multipliziert mit KI, zum Nutzen unserer Händler. Wer nicht klettert, der rutscht.

Schon länger lagert Shopify Abteilungen aus oder ersetzt Mitarbeiter durch künstliche Intelligenz oder setzt bei Entwicklungen voll auf KI-Funktionen. Davon berichtet unter anderem Business Insider.com:

Anfang 2023 begann das Unternehmen im Kundenservice auf generative KI zu setzen. Ein Job, der vorher von menschlichen Support-Mitarbeitern erledigt worden war.

Ebenfalls 2023 entließ das Unternehmen 20 % seiner Belegschaft, zog Jobangebote für ehemalige Praktikanten zurück und verkaufte sein Logistikunternehmen Deliverr, das es 2022 für 2,1 Milliarden US-Dollar erworben hatte.

Im Januar 2025 entließ das Unternehmen angeblich erneut Mitarbeiter seiner Support-Abteilung, die sich um die Probleme von Millionen von Händlern kümmert, die die Plattform zum Verkauf von Produkten nutzen. Davon berichtete ebenfalls Business Insider

Zusätzlich kaufte das Unternehmen im März 2025 Vantage Discovery, ein Start-up, das KI-gestützte Suchfunktionen für Einzelhändler entwickelt.

KI-Tools wie ChatGPT haben das Berufsleben vieler Menschen revolutioniert. Nicht ohne Grund befürchten viele Menschen, dass die Entwicklungen dazu führen werden, dass einige bald ihren Arbeitsplatz an eine künstliche Intelligenz verlieren werden könnten.

Sam Altman, Gründer von OpenAI und Hauptentwickler von ChatGPT erklärt, dass 34 Berufe durch KI nie ersetzt werden könnten: Der Erfinder der KI ChatGPT verrät, welche 34 Berufe eine KI niemals ersetzen kann