In einem der größten Länder der Welt soll KI ein fester Bestandteil der Schulbildung werden

Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen Bereichen wichtig geworden. Nun will China in einer Bildungsreform KI auch in die Schule bringen.

Das englischsprachige Magazin Reuters berichtet, dass China künstliche Intelligenz in der Schule einsetzen möchte. Damit will man den Unterricht und die Lehrbücher auf allen Ebenen der Schulbildung verbessern. China hofft, bis 2035 eine „starke Bildungsnation“ zu werden.

Künstliche Intelligenz soll zentraler Bestandteil des Bildungsplans werden

Warum macht man das? Das chinesische Bildungsministerium glaubt, die Förderung der künstlichen Intelligenz würde dazu beitragen, „die grundlegenden Fähigkeiten von Lehrern und Schülern zu kultivieren“ und die „zentrale Wettbewerbsfähigkeit innovativer Talente“ zu gestalten.

Als grundlegende Fähigkeiten bezeichnet man unabhängiges Denken, Problemlösungen, Kommunikation und Kooperation. Der Einsatz künstlicher Intelligenz würde auch zu einem innovativeren und anspruchsvolleren Unterricht führen, so das Ministerium weiter.

Verstärkt werden die Bemühungen bereits dadurch, dass an chinesischen Universitäten bereits KI-Kurse angeboten werden. Durch den starken Boost durch das KI-Tool DeepSeek, welches vor allem die US-Konkurrenz überraschte, hatten sich die Einschreibungen für die Kurse stark erhöht.

In Deutschland zeigen sich viele Personen künstlicher Intelligenz eher skeptisch gegenüber. Das berichtet eine Forschungsarbeit über die Verbreitung und Akzeptanz von KI (via bidt.digital):

Für 18 % der Befragten überwiegen die Chancen.

46 % der Befragten sind der Ansicht, dass sich Chancen und Risiken generativer KI die Waage halten.

26 % sehen hauptsächlich Risiken im Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Ein deutscher CEO erklärt in einem internen Memo die Wichtigkeit von künstlicher Intelligenz. In Zukunft sollen keine Mitarbeiter mehr eingestellt werden, wenn die KI den Job nicht besser ausführen kann: Ein Chef sagt: Er will nur noch Mitarbeiter einstellen, die ihre Arbeit besser als KI erledigen können