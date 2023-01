Wie gut ist eine Gaming-Maus für 25 Euro, die auf Amazon bei 400 Bewertungen 4,5 Sterne bekommt?

Immerhin verzichtet RedDragon auf unnötigen Schnickschnack, wie etwa SteelSeries oder ASUS, die noch einen Shop oder Werbung in ihre Software integrieren. Die Suite bleibt entsprechend schlank und belegt bei mir rund 40 MB Arbeitsspeicher. Roccat, Razer und Co belegen hier durchaus 300 bis 400 MB meines RAMs, auch wenn die Software nur im Hintergrund ist.

Auf der anderen Seite ist die Software alles andere als benutzerfreundlich gestaltet: Es gibt keine Tooltips oder Hilfen, was ich wo in der Software finde. Hinzu kommt, dass mir die ganze Suite nur auf Englisch zur Verfügung steht. Das ist für mich zwar kein Problem, ich kenne aber genügend Leute, für die das eine Herausforderung ist. Ansonsten ist die Software zweckmäßig, aber nicht sonderlich hübsch.

Ebenfalls ärgerlich: Leicht fettige Finger und Co sieht man sofort auf dem Korpus der Maus. Der Kunststoff wird schnell glänzend, was auf Dauer nicht schön aussieht.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Maus kommt in einem schwarzen Design mit RGB-Akzenten an den Rändern und am Mausrad:

