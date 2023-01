Red Dead Redemption 2 hat gerade mehr Spieler auf Steam als in den letzten 3 Jahren – Woher kommen die?

Blickt man auf die kürzlichen Rezensionen, mit einem Umfang von 19.959 Meinungen an, so sind diese mit 92 % sogar noch etwas besser (Stand: 09. Januar 2023, via Steam ).

Daneben gehört Red Dead Redemption zu den Top-Sellern auf Steam in der ersten Januar-Woche auf Platz 6. Die Woche zuvor befand sich das Spiel noch auf Platz 7 (via SteamDB ), womit es auch hier einen Anstieg verzeichnete.

Der neue Spielerzahlenrekord wurde am 08. Januar 2023 aufgestellt: Der All-Zeit-Peak an Spieler betrug 69.134 Personen.

