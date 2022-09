Red Dead Online bringt neues Update – Spieler lachen über eine seltsame, neue Funktion

In Red Dead Online gibt es ein neues Update, doch Spieler reagieren eher frostig auf die Änderungen. Vor allem ein kleines Feature aus den Patch Notes sorgt für Irritation.

Was ist das für ein Update? Das Update erschien am 6. September, allerdings ohne vorherige Ankündigung. Zudem ist das Update knapp 5 GB groß, was bei einigen Spielern im Red-Dead-Online-Subreddit offenbar die Hoffnung auf ein paar spielerische Neuerungen schürte.

Allerdings fallen die Inhalte im Update nicht allzu groß aus. Das Highlight sind dabei drei neue Hardcore-Telegramm-Missionen, bei denen man es mit Kultisten aufnehmen kann. Diese Missionen kann man nun übrigens auch aus dem Spieler-Menü und dem Camp starten.

Daneben gibt es noch einige weitere Anpassungen und vor allem Bugfixes. Und ein weiteres Feature fällt in den Patch Notes (via support.rockstar) auf, ist es doch sogar direkt an zweiter Stelle der Auflistung geführt: „Ein Link zu den Credits wurde dem Pause-Menü hinzugefügt“.

Man kann also direkt aus dem Hauptmenü in den Abspann springen.

Spieler hatten auf größeres Update für Red Dead Online gehofft

Das sagen Spieler: Im Subreddit zu Red Dead Online wird das Update eher kritisch gesehen. Red Dead Online gilt schon lange als verstaubendes Spiel, das zu selten große Updates und Inhalte bekommt, die Spieler wieder reinziehen könnten. Die letzte große Erweiterung stammt aus dem Juli 2021.

Die drei Telegramm-Missionen sind da einigen Spielern einfach zu wenig:

„Zu wenig, zu spät“ (via reddit).

„3 enttäuschende Telegramm-Missionen, ein paar Bugfixes, Grafik-Verbesserungen (nur für PC). Yep, das ist Rockstar“ (via reddit).

Zudem sorgt das Credits-Feature für Gelächter:

„‚Dem Pausenmenü wurde ein Link zum Abspann hinzugefügt‘. YES! Darauf haben wir alle gewartet. Vergesst den DLC, das ist das Wichtigste seit dem Launch“ (via reddit).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dankt dem Herrn, das hat mich wirklich gestört. /sarkasmus“ (via reddit).

„Ich hab dasselbe gesagt, wtf? lol“ (via reddit).

Vielleicht ist Evil West für Red-Dead-Fans eine Alternative:

Ein wenig Lob gibt es zumindest für einige grafische Verbesserungen und neue Händler-Boni. Insgesamt fällt das Update aber nicht allzu beliebt aus.

Allerdings hatte Rockstar auch schon im Juli in einem offiziellen Blogbeitrag angekündigt, dass Updates zu RDO keine großen Inhaltserweiterungen mehr bringen würden, sondern eben kleinere wie solche Telegramm-Missionen.

Da spielt auch GTA 6 eine Rolle – denn im Blogpost erklärte Rockstar, dass immer mehr Entwicklungsressourcen zum neuen Ableger der Grand-Theft-Auto-Reihe verlegt werden. Bei GTA 6 geht derweil das Warten auf die Enthüllung weiter.