Neuer großer DLC zu Red Dead Online kommt – Das bringt Blood Money

Was haltet ihr vom neuen DLC von Red Dead Online? Können euch die neuen Inhalte ins Spiel zurückholen, oder lassen sie euch kalt? Oder seid ihr ohnehin treue Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Wie lang sind diese Boni im Spiel? Sie sind bis zum Release von Blood Money, am 13. Juli aktiv. Solltet ihr also schon länger nicht gespielt haben, könnt ihr euch möglicherweise so schon einmal für den DLC warmschießen.

Was ist DLSS? Mit DLSS (Deep learning super sampling) werden niedrige Texturen auf höhere Auflösungen skaliert. Damit lässt sich die Performance in hohen Auflösungen verbessern.

Was ist der Quick-Draw-Club? Dabei handelt es sich um vier neue Battle Passes, die nacheinander in den nächsten Monaten veröffentlicht werden. Wie zuvor bei den Bounty Hunters, gibt es auch hier exklusive Vorteile und Belohnungen für die Käufer.

Capitale lassen sich auch in der offenen Welt auf leeren Höfen und in Lagern finden. Habt ihr genug gesammelt, schaltet ihr eine Gelegenheit frei.

Es soll noch weitere Verbrechen geben, die aber noch nicht vorgestellt wurden. Ihr könnt diese Verbrechen alleine oder mit eurer Treuppe abschließen. Während der Missionen könnt ihr Capitale beispielsweise in versteckten Kisten oder den Taschen eurer Opfer finden, die sich euch in den Weg stellen.

Das erwartet euch: In “Verbrechen und Gelegenheiten” geht es vor allem darum, euren Auftraggebern die neue Währung “Capitale” zurückzuholen. Ursprünglich wurde diese Währung von Martelli in Umlauf gebracht, um ein Tauschsystem zu etablieren und das Steuergesetz zu umgehen.

Wird der DLC kostenpflichtig? Abgesehen von den Battle Passes wird euch Blood Money nichts kosten. Was genau euch erwartet und wie die neuen Missionen aussehen, erklären wir euch in diesem Artikel.

Endlich gibt es erste Infos zum neuen DLC zu Red Dead Online . Der heißt Blood Money, führt euch in die kriminelle Unterwelt von Saint Deni und bringt neue Raubzüge und Beute. MeinMMO fasst für euch zusammen, was bisher über den DLC bekannt ist.

