Red Dead Redemption 2: Versteckte Szene lässt vermuten, dass riesige Teile des Spiels rausgeschnitten wurden

Red Dead Redemption 2 ist ein Erfolgsspiel vom Entwicklerstudio Rockstar Games, das seine Spieler mit seiner umfangreichen Story begeisterte. Der YouTuber Kush Qrox fand eine versteckte Cutscene in den Spieldateien. Der Clip lässt vermuten: Ein gewaltiger Teil an Content blieb den Gamern vorenthalten.

Red Dead Redemption 2 stammt von Rockstar Games, die auch für GTA 5 bekannt sind.

Das Spiel ist ein Western-Shooter, der in einer erfundenen Version gegen Ende des Wilden Westens in Amerika spielt. Gelobt wird das Spiel vor allem für seine gute Story in der Kampagne und kam richtig gut bei den Gamern an.

In den Spieldaten fand man eine Cutscene, die vermuten lässt: Die Geschichte hätte noch umfangreicher sein können. Jedoch wurde ein großer Teil an Inhalten wohl gestrichen.

Die Geschichte wäre vielleicht anders verlaufen

Was haben wir an Inhalt im Game? In Red Dead Redemption 2 gibt es die Nebenmission mit dem Titel „A Fisher of Fish“ (Fischfischer). In dieser begegnet der Spieler beziehungsweise der Hauptcharakter Arthur Morgan dem Angler Jeremy Gill, der ihn zu einer Angelchallenge herausfordert. Hierbei muss Arthur verschiedene Orte besuchen und bestimmte Fisch-Exemplare fangen.

Bestimmte Fische können erst gefangen werden, wenn der Spieler den Epilog in Red Dead Redemption 2 erreicht, sobald er als John Marston zockt. Denn: Als Arthur lassen sich die Orte Blackwater und New Austin quasi nicht besuchen. Dort befinden sich aber Fische, die im Rahmen der Mission gefangen werden sollen.

Welche Inhalte wurden entfernt? In der Cutscene wird nahegelegt, dass Arthur einen Fisch in Rio Bravo fangen soll. Daher kann man vermuten, dass Arthur im Cut-Content ebenfalls nach Blackwater und New Austin hätte reisen sollen.

Dabei kommt die Frage auf, ob die Jagd und der Beinahe-Tod durch die Gesetzeshüter, wie wir sie in Red Dead Redemption 2 kennen, in dieser Form stattgefunden hätte.

Versucht der Spieler im Game als Arthur nach Blackwater zu gelangen, machen einem die Kopfgeldjäger ziemlich schnell einen Strich durch die Rechnung.

Was passiert im Video? Am 20. August 2022 veröffentlicht der YouTuber Kush Qrox eine Cutscene mit dem Titel „Diese ungenutzte Cutscene beweist, dass Arthur New Austin erkunden konnte“ (via YouTube)

Was zeigt die Cutscene? Die Szene scheint nicht voll ausgearbeitet zu sein, weshalb sich Arthur mit einer „unsichtbaren Person“ unterhält. Jedoch lässt sich Jeremy Gill anhand der Stimme erkennen.

Der Angler möchte, dass Arthur nach Rio Bravo geht, woraufhin der Hauptcharakter nachfragt, ob das nicht in der Wüste liege. Auch äußert Arthur seinen Unmut und meint, dass er dorthin nicht gehen möchte, lässt sich am Ende aber doch überreden.

Zum Schluss des Clips steht Arthur vor einem See, der in New Austin liegt.

Nachdem das Spiel und vor allem seine Story so gut bei den Spielern angekommen war, hätte zusätzlicher Content im Game sicher den ein oder anderen gefreut.

Interessant wäre auch gewesen, welche alternative Geschichte das Spiel erzählt hätte oder ob der Verlauf im Großen und Ganzen derselbe geblieben wäre.

