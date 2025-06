Chefin von Warframe öffnet live dutzende Booster für Magic: The Gathering, zieht eine Karte so oft, dass sie sie aus Protest isst

Das Universum von Final Fantasy bekommt im Juni 2025 ein eigenes Set an Karten zu Magic: The Gathering. Mit dabei auch eine zum Lieblingscharakter der Chefin von Warframe, die sogar einen Unboxing-Stream macht und eine Karte so oft zieht, dass sie sie aus Protest isst.

Wer ist die Chefin von Warframe? Die kreative Direktorin von Warframe ist Rebecca Ford. Sie leitet Warframe seit drei Jahren und übernahm die Führung von Steve Sinclair. Bei Digital Extremes, den Entwicklern von Warframe, ist sie allerdings schon seit 2011 tätig. Damals stieg sie als Studio-Assistent ein.

Neben ihrer Arbeit an Warframe ist Rebecca Ford auch Fan von Final Fantasy XIV, dem MMORPG von Square Enix. Besonders angetan hat es ihr dabei der Charakter Emet-Selch, der den Antagonisten der Erweiterung Shadowbringers spielt.

Jetzt erscheint ein eigenes Final-Fantasy-Set für das beliebte Kartenspiel Magic: The Gathering und mit dabei auch eine doppelseitige Karte von Emet-Selch. Mit einer ganzen Menge Booster und einem Starterset bewaffnet startete Rebecca Ford einen Stream auf Twitch, in dem sie ihre Karten auspackte.

Dancing so Mad, dass sie eine Karte aus Protest isst

Was für ein Stream war das? Der Stream von Rebecca Ford auf ihrem Twitch-Kanal war ein Unboxing-Stream, in dem sie ihre Magic: The Gathering Collector Booster öffnete. Anlass waren die am 13. Juni 2025 erscheinenden Final-Fantasy-Sets.

Sie startete laut ihrem X-Account am 7. Juni um ca. 9 Uhr abends deutscher Zeit mit der Aktion. Ihr Ziel war es wohl, die doppelseitige Karte von Emet-Selch zu erhalten. Um 00:53 des 8. Juni postete sie (via X), dass sie schon bei Stunde vier des Streams sei, aber die Karte noch nicht gezogen habe.

Irgendwann nahm sie sich auch die Zeit, sich als Kefka zu verkleiden, der Bösewicht aus Final Fantasy VI. Von dem zog sie so viele Karten, dass sie eine aus Protest einfach aufaß:

Der Stream selbst ist leider nicht als VOD verfügbar, aber ein Ausschnitt ist als Clip via Twitch abrufbar.

Am 8. Juni um fast 5 Uhr morgens deutscher Zeit vermeldete Rebecca Ford schlussendlich Erfolg: Nach fast 8 Stunden haben wir Emet gezogen. Was ein Ritt und am Ende waren wir alle LAUGHING MAD! (via X)

Was ist das für ein Kartenset? Das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering gehört zu Wizards of the Coast, der Firma hinter Dungeons & Dragons. Seit ein paar Jahren werden immer wieder Crossover-Kartensets mit anderen IPs veröffentlicht, darunter unter anderem Fallout von Bethesda, Assassin’s Creed von Ubisoft und auch ein Set zu Der Herr der Ringe.

Final Fantasy ist nur die neueste Kooperation des Kartenspiels mit einem externen Universum. Bei einem Investoren-Call von Hasbro, der Mutterfirma von Wizards of the Coast, gab der Chief Executive Officer und Hasbro-Vorstandsmitglied Chris Cocks an, die Final-Fantasy-Karten seien die bisher am besten verkauften in der gesamten Geschichte von Magic (via Hasbro).

Tatsächlich werfen die Fans Magic: The Gathering und Wizards of the Coast immer wieder Gier und Geldmacherei vor. Eben vor allem die Kooperationen mit externen Universen werden hier kritisch gesehen. 2024 meldete sich einer der Chefs des TCGs, um zu beruhigen: Spieler sorgen sich um Magic: The Gathering – Einer der Chefs will beruhigen: Gier sei nicht die Motivation