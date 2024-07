Ein Charakter aus Ranma ½ wurde im Anime gestrichen, könnte im Reboot endlich auftauchen

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 6

How I Met Your Mother – Promo-Teaser zur 8. Staffel mit Fokus auf Barney

Im Gegensatz dazu sind im Trailer bislang keine Nacktszenen zu sehen. Es gibt nur einen Moment, in dem Ranma ungläubig sein Dekolleté bestaunt. Damit zeigt das Produktionsteam, dass es eine andere Richtung einschlägt. Sollte es wirklich an der Transsexualität von Konatsu gelegen haben, dass sie gestrichen wurde, könnte es sein, dass das Reboot sie endlich aufnimmt.

Wir können also nur spekulieren, wieso der Charakter gestrichen wurde. Für die Macher war es zur damaligen Zeit zumindest kein Problem, Nacktheit zu zeigen. Brüste waren oft unzensiert, selbst die Brustwarzen waren in Duschszenen zu sehen.

One Piece: Welchen Strohhut hättet ihr am liebsten zum Freund?

Der Manga zu My Hero Academia endet in dieser Woche, erhält ein „Geschenk“ vom Schöpfer von One Piece

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 6

How I Met Your Mother – Promo-Teaser zur 8. Staffel mit Fokus auf Barney

Das Reboot wird eine neue Optik haben. Schaut euch im folgenden Trailer an, was mit der neuen Serie kommen wird:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to