Morgen startet die beste Rampenlicht-Stunde des Monats in Pokémon GO, die euren Vorrat an Sternenstaub ordentlich auffüllt

Die nächste Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO steht kurz bevor und bietet mit dem Monster der Stunde und einem weiteren Bonus eine Chance auf richtig viel Sternenstaub.

Was ist das für ein Event? Die wöchentliche Rampenlicht-Stunde ist ein kurzes Event, das nur 60 Minuten dauert. Es findet immer dienstags statt und bietet ein Monster im Rampenlicht sowie einen Bonus.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde am Dienstag, dem 27. Januar 2026, steht das Monster Tarnpignon im Fokus. In Kombination mit dem Event-Bonus kann euch dieses spezifische Pokémon eine Stunde lang zu richtig viel Sternenstaub verhelfen.

Rampenlicht-Stunde am 27. Januar 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde startet wie üblich um 18:00 Uhr und dauert 60 Minuten. Dementsprechend endet sie wieder um 19:00 Uhr.

Welcher Bonus ist aktiv? Bei der Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr im Zeitraum des Events die doppelte Menge an Sternenstaub, egal welches Monster ihr fangt.

Kann man Shiny-Tarnpignons fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch Shiny-Versionen von Tarnpignon finden und fangen. Die Chance ist jedoch nicht zusätzlich erhöht.

Lohnt sich diese Rampenlicht-Stunde? Auf jeden Fall. Tarnpignon gehört nämlich zu den Pokémon, die euch generell schon mit mehr Sternenstaub belohnen, wenn ihr es fangt. Pro Fang eines Tarnpignons erhaltet ihr bereits regulär 500 Sternenstaub.

Mit dem Bonus der Rampenlicht-Stunde wird das dementsprechend bereits auf 1.000 Sternenstaub erhöht.

Wenn ihr die Rampenlicht-Stunde richtig effektiv für das Sammeln von Sternenstaub nutzen wollt, könnt ihr dazu noch ein Sternenstück aktivieren, um die Menge pro Fang auf 1.500 Sternenstaub zu erhöhen.

Um auf möglichst viele Tarnpignon und weitere Pokémon zu stoßen und das Meiste aus der Rampenlicht-Stunde herauszuholen, könnt ihr mit Rauch und Lockmodulen die Anzahl der erscheinenden Monster noch weiter erhöhen.

Tarnpignon selbst und seine Entwicklung Hutsassa sind als Angreifer weder in Raids noch in der Kampfliga relevant. Doch Sternenstaub ist eine Ressource in Pokémon GO, die ihr eigentlich immer braucht, etwa zum Leveln, Erlösen oder zum Erlernen neuer Attacken. Wer also seinen Sternenstaub-Vorrat weiter auffüllen will, sollte die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr auf keinen Fall verpassen.

Gleichzeitig zur Rampenlicht-Stunde mit Tarnpignon läuft auch das Event „Hinab in die Tiefen“, in dem ein neues Monster sein Debüt in Pokémon GO feiert, das aber auch weitere Inhalte mit sich bringt. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: So erhaltet ihr das neue Monster Lumispross in Pokémon GO – Alle Infos zu Hinab in die Tiefen