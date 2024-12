Sylvester Stallone forderte eine wichtige Änderung für Rambo und rettete damit das ganze Franchise

Die Filmemacher haben es also Sylvester Stallone zu verdanken, dass aus Rambo schließlich noch ein großes Franchise wurde. Mittlerweile gibt es vier Fortsetzungen. Die Figur zählt zu den bekanntesten Action-Helden der 80er-Jahre und hat inzwischen Kultstatus erreicht. Stallone selbst hatte zuletzt mit negativer Kritik zu kämpfen: „Als wäre er in 2 Tagen gedreht worden“ – Niemand, wirklich niemand empfiehlt den neuen Film mit Sylvester Stallone auf Rotten Tomatoes

Sylvester stand auf und sagte: „Ted, kann ich kurz mit dir reden?“ Er sagte: „Weißt du, Ted, wir haben dieser Figur so viel zugemutet. Die Polizei misshandelt ihn. Er wird endlos verfolgt. Hunde werden auf ihn losgeschickt. Er springt von Klippen. Er rennt durch eiskaltes Wasser. Er bekommt eine Schusswunde im Arm und muss die Wunde selbst nähen. All das und jetzt sollen wir ihn umbringen?

Am Ende des Films wird er nämlich verhaftet und hätte sich in der originalen Drehbuchfassung selbst umgebracht. Somit wäre eine Fortsetzung mit der Figur unmöglich geworden.

Im Gegenteil: Rambo 1 erzählte eine eher tragische Geschichte, die von einem echten Menschen inspiriert wurde. Der Titelheld ist ein Veteran des Vietnamkriegs, der diese schlimme Zeit nur schwer verarbeiten kann. Als er eine kleine Stadt erreicht, gerät er in einen Konflikt mit der örtlichen Polizei. Rambo muss in die nahegelegenen Wälder flüchten und liefert sich einen Kampf mit seinen Gegnern.

