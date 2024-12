Armor ist ein neuer Action-Film mit Sylvester Stallone. Der legendäre Action-Star kann den Streifen jedoch nicht aus der Mittelmäßigkeit heben, wenn es nach den Kritikern geht.

Um welchen Film geht es? Im kommenden Action-Film „Armor“ spielt Sylvester Stallone den Bösewicht Rook, der es auf einen Geldtransporter abgesehen hat. Dessen Fahrer James (Jason Patric) kämpft nicht nur um sein Leben, sondern auch das seines Sohnes Casey (Josh Wiggins), der den gepanzerten Wagen mit ihm fährt.

Armor wird ab dem 7. Februar 2025 in Deutschland zu sehen sein, jedoch nicht im Kino, sondern als Stream sowie auf DVD und Blu-ray. Das ist vielleicht auch besser so, denn der Streifen wird aktuell ähnlich abgekanzelt wie zuletzt der Borderlands-Film, der einen Negativrekord auf Metacritic landete.

Im englischsprachigen Trailer könnt ihr euch ein eigenes Bild von Armor machen:

Armor fällt bei Zuschauern und Kritikern durch

Was sagen die Kritiker? Auf Rotten Tomatoes steht Armor aktuell bei ernüchternden 0 % – keiner der 20 Kritiker hat den Action-Streifen bislang empfohlen. Erik Childress vom Podcast Movie Madness spottet: „Stallone hat seinen Teil Berichten zufolge an nur einem Tag abgedreht. Der Rest des Films fühlt sich an, als sei er am zweiten Tag gedreht worden.“

Glenn Kenny von RogerEbert.com meint: Selbst bei der recht kurzen Laufzeit von 89 Minuten fühle der Film sich noch gestreckt an.

Die Kritiker sind sich überwiegend einig, dass Armor ein eher mittelmäßiger Action-Film ist, dem es an besonderen Einfällen und an Kreativität fehlt, um aus der Masse hervorzustechen.

Und die Zuschauer? Der Publikums-Score steht noch aus, da für den „Popcornmeter“ mindestens 50 Bewertungen erforderlich sind. Die Tatsache, dass seit dem US-Kinostart am 22. November 2024 noch keine 50 Zuschauer eine Review geschrieben haben, macht allerdings wenig Hoffnung.

Auf IMDb wird Armor mit 3,5 von 10 Punkten auch eher lauwarm empfangen. Besonders schlecht kam der Film offenbar in Kanada an, wo nicht eine Person 9 oder 10 Punkte vergeben hat. In den USA waren es immerhin 30.

Damit sieht es aktuell nicht danach aus, als würde Armor einer dieser Filme, die zwar bei den Kritikern durchfallen, bei den Zuschauern jedoch einen regelrechten Kult-Status erreichen.

Auch hinter den Kulissen von Armor soll es nicht rund gelaufen sein. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Ist denn alles schlecht? Tatsächlich sieht es aktuell nicht so aus, als wäre der Film selbst für hartgesottene Fans von „Sly“ besonders empfehlenswert. Vielen ist der Film schlicht zu langatmig. Sie können gar nicht verstehen, warum Sylvester Stallone da mitspielt – vor allem nicht nach der richtig guten Gangster-Serie Tulsa King.

Wie viele Leute Armor letztlich eine Chance geben werden, erfahren wir wohl im Februar. Aktuell sieht es jedoch nicht so aus, als könnte Sylvester Stallone den Action-Streifen retten. Auch ein anderer Film scheiterte trotz Star-Besetzung: Ein Sci-Fi-Film mit Dinos wurde zum Flop, den jeder vergessen hat – Scheiterte trotz Top-Star an den Kinokassen