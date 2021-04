Ubisoft, die Entwickler von Rainbow Six Siege, haben eine Kooperation mit Adult Swim angekündigt. Die sind unter anderem bekannt für ihre Cartoon-Serie „Rick & Morty“. Zum Auftakt gibt es direkt zwei völlig absurde Skins und bescheuerte Waffen-Anhänger.

Wer ist der Operator? Einer der beiden Operator, die einen neuen Skin erhalten, ist der Verteidiger Smoke des britischen SAS. Smoke nutzt ein besonderes Gas-Gemisch, mit dem er Gegnern zusetzt.

Er ist deswegen besonders lästig, weil er häufig am Zielpunkt der Angreifer wartet und sie davon abhält, diesen Punkt zu erreichen. Eine Bombe etwa kann er mit seinem Gas schützen und die gegnerische Sicht versperren.

Richtig gesetzt kann er selbst aber noch die Beine der Gegner sehen und sie so treffen. Das Gas lässt Angreifer außerdem husten, wodurch sie leichter zu orten sind. Besonders unter Zeitdruck und wenn die Angreifer unbedingt zur Bombe müssen, kann Smoke ihnen übel zusetzen.

Das ist der neue Skin: Mit der Kooperation erhält Smoke nun den „Gurken-Rick-Skin“. Mit diesem trägt er den Kopf und einzelne Körperteile einer Ratte, deren Brustkorb und noch Überreste einer Gewürzgurke.

Angreifer-Kollege Sledge (ebenfalls vom SAS) erhält den zweiten Skin, den Gromflotite-Skin. Gromflotite sind eine Insekten-Spezies und Antagonisten im Cartoon Rick & Morty. Außerdem kommt eine Gewürzgurke als Waffen-Anhänger:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum zur Hölle eine Gurke? Der Skin ist eine Anspielung an eine Folge von Rick & Morty, in der sich der geniale Wissenschaftler Rick Sanchez aus Langeweile in eine Gewürzgurke verwandelt. Er kullert in die Kanalisation und versucht, von dort wieder zu entkommen und sich zurückzuverwandeln.

Dazu lockt er einige Ratten in eine Falle und nutzt deren Leichen, um sich ein Exoskelett und Waffen zu bauen, mit denen er sich den Weg zurück in sein Labor ballert. Daher auch die Gewürzgurke als Anhänger.

Bescheuerte Skins überraschen, aber kommen gut an

Eigentlich ist Rainbow Six ein recht ernstes Spiel, weswegen die Spieler nicht unbedingt mit einer solchen Aktion gerechnet haben. Für Peter L. auf YouTube etwa ist das ein „vollkommen unerwartetes Crossover“ (via YouTube).

Rainbow Six Siege hat so etwas ulkiges schon früher versucht mit einem Pizza-Skin für Mozzie, der jedoch gar nicht gut ankam. Die neuen Rick-&-Morty-Skins allerdings scheinend deutlich beliebter zu sein. Unter dem deutschen Video etwa heißt es: „Was, echt jetzt? Wie geil ist das denn? Spiele ich dann wohl doch mal an“ (via YouTube).

5 Dinge, die du wissen musst, wenn du mit Rainbow Six Siege anfangen willst

Die Bundles sollen ab heute, den 15. April 2021 in den Shop von Rainbow Six kommen. Wann genau sie erscheinen und was sie kosten werden, steht allerdings noch offen. Zur Zeit des Schreibens (19:15 Uhr) sind sie noch nicht verfügbar.

Ubisoft verspricht außerdem, dass in Zukunft noch weitere Kooperationen folgen, verrät aber noch nicht, welche das sind. Wenn euch die Skins und diese ulkigen Ideen eher stören, könnt ihr stattdessen im Moment auch ein ganz ernstes E-Sport-Turnier verfolgen:

Die neue Liga in Rainbow Six startet – Für wen sich das Zusehen lohnt