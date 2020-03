Der beliebte Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege hat seinen ersten Battle Pass erhalten. In diesem gibt es brandneue Skins, die sich Käufer (und Nicht-Käufer) freispielen können. Allerdings kommen die gar im Moment gar nicht gut an …

Was ist das Problem? Seit Rainbow Six: Siege seinen ersten Battle Pass am 25. März erhalten hat, können sich Spieler mit diesem Pass neue Skins und andere Inhalte freispielen, indem sie Aufgaben erledigen und Stufen aufsteigen.

Die Skins entsprechen allerdings nicht der Erwartung, die Ubisoft zuvor geweckt hat. Die Fans sind sauer und erwarten eine Entschuldigung, unter anderem deswegen, weil in einen zuvor erhältlichen Skin über Twitch Prime ihrer Ansicht nach viel mehr Arbeit geflossen ist.

Neue Skins im Battle Pass

Was ist der Battle Pass? Mit dem neuen „Around the World: Battle Pass“ können sich Spieler vom 25. März bis zum 22. April 2020 über insgesamt 35 Stufen verschiedene Dinge freispielen.

Der Battle Pass ist unterteilt in zwei Wege: kostenlos und kostenpflichtig. Wer sich den Pass kaufen möchte, zahlt 1200 Credits (umgerechnet 9,99€) bzw. 860 Credits, wenn er den Jahrespass besitzt.

Welche Skins gibt es? Skins gibt es in Siege grob für drei Kategorien:

Helme

„Outfit“ (Brust-Panzerung und Hosen)

Waffen

Im kostenlosen Track gibt es insgesamt drei Skin-Packs mit zufälligem Skin, sowie drei besondere Battle-Pass-Skins für die Operators. Für den bezahlten Battle Pass gibt es deutlich mehr. Bereits für den Kauf gibt es ein komplettes Outfit für den Operator Castle.

Das ist das Problem mit den Skins: Für die weiteren Skins hat Ubisoft im Vorfeld ein Teaser-Bild hochgeladen. Das sollte grob zeigen, mit welchen Skins die Spieler rechnen können. Allerdings zeigt ein Vergleich auf reddit, dass die Skins im Spiel selbst nicht annähernd so eindrucksvoll sind, wie es die Konzept-Zeichnungen waren. Die Fans fordern sogar eine Entschuldigung:

In einem weiteren reddit-Thread mit mittlerweile über 20.000 Upvotes beschweren sich die Spieler darüber, dass viel zu wenig Mühe in die Skins geflossen sei. Statt eines oft geforderten Outfits gebe es einfach nur eine neue Farbe für bestehende Outfits.

Da Rainbow Six: Siege erst kürzlich einen neuen Spieler-Rekord aufgestellt hat, dürften das ganz schön viele Spieler sein, die da gerade genervt sind.

Pizza-Skin sorgt für mehr Unmut

Was ist das für ein Skin? Erst kurz vor dem Erscheinen des Battle Pass, am 24. März, hat Ubisoft einen Pizza-Skin für den Operator Mozzie eingeführt. Den kann sich jeder Nutzer von Twitch Prime kostenlos holen, wenn er die Konten verknüpft.

Der passt allerdings überhaupt nicht ins Spiel, finden die Spieler (via GameStar). Bereits dafür gab es große Kritik.

Darum sind die Spieler nun sauer: Die Spieler sind unzufrieden, weil sie der Ansicht sind, dass selbst in diesen Mozzie-Skin mehr Arbeit geflossen sei. Das behauptet zumindest reddit-Nutzer tallguyfilms in einem mit über 2.600 Upvotes bewerteten Kommentar.

Dass ein solcher Skin offenbar mehr Arbeit gekostet hat und auch noch für viele quasi kostenlos ist, während die neuen Skins mit dem Battle Pass bezahlt werden müssen, passt den Spielern offenbar gar nicht.

Sie sehen in den neuen Skins teilweise nur „recolors“ von alten Skins, also den gleichen Skin, den es schon einmal gab, mit neuer Farbe.

Trotz des aktuellen Unmuts erfreut sich Rainbow Six großer Beliebtheit. Erst kürzlich konnte ein Spieler durch eine perfekte Runde Zehntausende begeistern.