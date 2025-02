PSN-Ausfall macht deutlich, welchen Vorteil Steam gegenüber der PlayStation hat

Shooter-Gott shroud will eigenes Team in Marvel Rivals gründen, sagt, er hat direkt zig Angebote erhalten

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Was ist das für ein Vorteil? Durch das PlayStation-Network (PSN) drängt Sony seine Spieler bei einigen Spielen einen Account-Zwang auf. So müssen Spieler bei einer ganzen Menge an Spielen einen PSN-Account haben, um ein Spiel spielen zu können. Auch häufig, wenn es sich dabei um ein Single-Player-Game handelt.

Von Freitag, dem 7. Februar auf Samstag, dem 8. Februar 2025 war das PlayStation-Network für 24 Stunden down. Steam konnte sich in dieser Zeit einem Spielerzuwachs erfreuen und beweisen, dass es einen Vorteil gegenüber der PlayStation hat.

