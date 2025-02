PSN und Monster Hunter Wilds waren einen Tag lang down: Spieler können sich über Entschädigung freuen

Das PlayStation Network ist wichtig, um Online-Spiele auf PS5 und älteren Sony-Konsolen zu starten. Gestern war der Service überraschend down. Nun kündigt Sony an, dass es Entschädigungen für Spieler gibt.

Wie lief der aktuelle PSN-Ausfall ab? Das PSN fiel in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2025 für rund 24 Stunden aus. Dadurch konnten die Online-Funktionen zahlreicher Spiele und andere wichtige Funktionen nicht genutzt werden. Auch an der Beta zu Monster Hunter Wilds, die an diesem Wochenende läuft, konnten zahlreiche Fans nicht mehr teilnehmen.

Seit der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2025 funktioniert das PSN wieder und Spieler können wie gewohnt auf Betas, ihre Games und Online-Funktionen zugreifen. Doch für die verlorene Zeit fordern Spieler eine Entschädigung.

Spieler haben durch den Ausfall von PSN die Beta von Monster Hunter Wilds teilweise verpasst. Einen Trailer zum Spiel gibt es hier:

Sony gibt Geschenk an einige Nutzer von PSN

Wann war PSN das letzte Mal so lange down? Im Reddit-Forum fühlen sich viele Spieler an das PSN-Down im Jahr 2011 erinnert. Zu der Zeit waren gerade die PS3 und die PSP aktuell. Der PSN-Service war damals für ganze 23 Tage offline. Der Grund dafür war ein Hacker-Angriff, bei dem persönliche Daten von 77 Millionen Spielern ausgespäht wurden.

Unter den Daten befanden sich empfindliche Informationen wie die Adresse, Geburtsdatum, Passwörter und Daten der Kreditkarte. Der Fall erregte sogar im US-Senat Aufsehen und Sony musste Antworten zur Datenschutzverletzung geben.

Was gab es als Entschädigung? Sony veröffentlichte ein „Willkommen zurück“-Paket, bei dem User mehrere Geschenke erhielten:

30 Tage kostenlose Mitgliedschaft von PS Plus für alle PSN-Mitglieder

30 weitere Tage PS Plus für alle, die das Abo bereits nutzten

30 Tage für alle Nutzer von Sony Entertainment Network, einem Service, bei dem es damals zusätzlich Filme, Musik und Videos gab

7 zusätzliche Abo-Tage für den Streamingdienst Hulu

5 PS3- und 4 PSP-Spiele, darunter LittleBigPlanet und Ratchet & Clank: Quest for Booty

Was gibt es jetzt? Wie Sony nun verkündete, gibt es 5 Gratis-Tage für alle Abonnenten von PS Plus. Die Tage sollen automatisch dazugerechnet werden. Solltet ihr kein PS Plus haben, geht ihr durch den Ausfall leider leer aus.

Auf X reagieren einige Spieler mit Unverständnis. Ihnen seien 5 Tage zu wenig. Stattdessen fordert ein User ein Gratis-Spiel seiner Wahl. Einige wollen zudem wissen, was passiert ist. Es finden sich aber auch Kommentare, die sich für die 5 Gratis-Tage bedanken.

Es bleibt die Frage, ob es Entschädigungen von Capcom gibt. Durch den Ausfall konnten viele Spieler einen ganzen Tag lang nicht an der Beta von Monster Hunter teilnehmen. Allerdings gibt es noch eine zweite Phase, bei der Interessierte mitmachen können: Die 2. Beta zu Monster Hunter Wilds ist jetzt live – Das müsst ihr beachten, wenn ihr euren Charakter behalten wollt