Autor vom besten Spiel zu Fallout kehrt zu Obsidian zurück, äußert sich über New Vegas 2

John Gonzalez kehrt zu Obsidian Entertainment zurück! Zuletzt hatte er sich als Story-Chef für die PlayStation-Blockbuster Horizon Zero Dawn sowie Horizon Forbidden West bewährt. Seine Wurzeln liegen jedoch bei Fallout.

Wer ist John Gonzalez? Der spanische Game Designer und Autor durfte im Laufe seiner langen Karriere an mehreren bemerkenswerten Games arbeiten. So arbeitete er von 2013 bis 2020 bei Guerilla Games, um als Lead Writer das Story-Fundament für die Blockbuster-Produktionen Horizon Zero Dawn sowie Horizon Forbidden West zu legen.

Das erste Ausrufezeichen in der Branche konnte der Autor aber schon vorher setzen, als Lead Creative Designer und Writer bei Obsidian Entertainment. Dort schuf Gonzalez den zentralen Plot und Konflikt von Fallout: New Vegas. Außerdem entwickelte er die Konzepte für die Casinos und die drei Familien. Er schrieb auch mehrere Figuren wie Benny, Robert House, Randall Clark, Caesar und viele mehr.

Was muss ich zu Fallout: New Vegas wissen? Der Quasi-Nachfolger von Fallout 3 war eine Auftragsarbeit für Bethesda und konnte sich trotz allerlei technischer Probleme zu einem Fan-Liebling entwickeln, der in Fallout-Rankings (etwa bei den Kollegen der GameStar) regelmäßig auf Platz 1 landet.

Auf metacritic.com liegt der User-Score aktuell bei 8,6. Auf Steam reicht es für ein fast perfektes „Äußerst positiv“, mit 96 Prozent positiven Rezensionen. Gelobt werden von den Fans dabei immer wieder die toll geschriebenen Figuren und Fraktionen, der launige Humor sowie die enorme, spielerische Freiheit.

Schon die Fallout-Serie auf Amazon Prime gesehen?

Hoffnung auf New Vegas 2 im Keim erstickt

Was macht John Gonzalez jetzt? Auf linkedin.com erklärte der Autor jetzt, dass er in der Position des Creative Directors zu Obsidian Entertainment zurückkehren wird. Klar, dass er sofort nach Fallout: New Vegas 2 gefragt wird. Gonzalez erklärt jedoch, dass er nicht daran arbeiten würde.

Klar ist aber auch, dass der erfahrene Autor kaum noch Einfluss auf die Entwicklung der beiden Rollenspiele nehmen wird, an denen Obsidian seit Jahren arbeitet: Avowed erscheint bereits am 18. Februar und auch The Outer Worlds 2 soll noch 2025 live gehen.

Es scheint also sicher, dass Gonzalez bei einem bislang unbekannten Projekt die kreative Führung übernehmen wird. Welche Ankündigung aus dem Hause Oblivion würde euch besonders gefallen? Mehr zum nächsten RPG des Studios erfahrt ihr hier: Das Rollenspiel Avowed könnte endlich die Lücke füllen, die Skyrim hinterlassen hat