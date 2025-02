PS5: Sony wird künftig neue Spiele wie Elden Ring oder Dark Souls selbst herausbringen

Vor allem die Investition in weitere Entwickler, um das Team auszubauen, kann FromSoftware stärken und dafür sorgen, dass Projekte wie Elden Ring 2 oder sogar ein Dark Souls 4 schneller veröffentlicht werden. Elden Ring war ein absoluter Hit und vor allem in der Gaming-Szene ein Spiel, das man gespielt haben muss: Elden Ring explodiert auf Metacritic – Bekommt bombastische Reviews

Was bedeutet das für die Fans von Elden Ring? Dadurch, dass Sony den Teil des Publishers übernimmt, kann sich FromSoftware vorrangig auf die Entwicklung neuer Hits konzentrieren und mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln, die der japanische Konzern bereitstellt, noch effektiver an die Entwicklung rangehen.

Was Spiele angeht, so wird Sony eher die Finanzierung sowie die Verbreitung übernehmen – genau wie bei Bloodborne und Demon Souls. Ideen einbringen oder Spiele formen gehören nicht zum Plan des Konzerns.

Was habe ich verpasst? Schon im November 2024 brodelte die Gerüchteküche, Sony wolle den Mutterkonzern von FromSoftware, Kadokawa Corporation, kaufen . Keiner der beiden Firmen wollten sich zu dem Zeitpunkt äußern, doch im Dezember setzte Sony sein Vorhaben in die Tat um und kaufte für ungefähr 300 Millionen € Aktien der Firma ein.

Sony erwarb 2024 viele Anteile am Mutterkonzern (Kadokawa) des Erfolgsstudios FromSoftware, auch bekannt als die Entwickler von Elden Ring und Dark Souls. Nun offenbarte ein Finanzbericht neue Details darüber, wie sehr Sony in die Entwicklung kommender Projekte involviert sein wird.

