Ein Vater will seinem Sohn eine Freude mit einer PS5 machen, doch die Community rettet ihn vor einem miesen Deal

Viele Spieler wünschen sich eine PS5 zum Zocken. Ein Vater wollte seinem Sohn nun eine Freude machen, wäre aber fast auf ein schlechtes Angebot reingefallen.

Die PS5 bietet einige der besten Spiele, die man heutzutage zocken kann. Erst kürzlich gab es auch noch ein Upgrade der Hardware: Seit neuestem kann man nicht nur die klassische PS5 kaufen, sondern auch die Pro-Variante der PlayStation 5.

Es gibt jedoch genug Spieler, für die ist diese neue Version zu teuer – und auch die alte PS5 ist für viele Menschen nicht mal eben so gekauft.

Dazu kommt, dass das Hardware-Thema schnell unübersichtlich wird, wenn man sich nicht auskennt. Man denke nur mal an das Klischee von den Eltern, für die auch die frische Xbox Series X/S für immer der „Nintendo“ sein wird.

Eine Geschichte zog nun die Aufmerksamkeit der PlayStation-Community im entsprechenden Subreddit auf sich. Denn dort war es ein Vater, der sich eben nicht so gut auskannte, der eine Frage stellte.

Vater findet PS5 mit 29 Spielen, aber sucht zum Glück Rat

Im Subreddit zum Thema PlayStation (via reddit) meldete sich ein User mit dem Namen ChinkyBoii, der auf der Suche nach einem Geschenk für seinen Sohn war. Eine PS5 sollte es werden.

Dabei landete er bei dem folgenden Angebot, das ihm jemand verkaufen wollte:

Eine klassische PS5 mit Disc-Laufwerk

Ein Controller

29 Spiele

Eine externe 4 TB HDD

Da er sich selbst nicht allzu gut mit der Materie auskannte, fragte er in der Community nach, ob das alles für 700 US-Dollar ein guter Preis sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Community grätscht dazwischen: Relativ deutlich kommt die Antwort in den Kommentaren, dass dies kein guter Deal sei.

Dort werden zum einen die aktuellen Preise der Konsole angemerkt. So kann man eine PS5 momentan gut für etwa 350 Euro bekommen. Die Pro-Variante ist mit 799 Euro zwar teurer als das Angebot, aber gar nicht so weit entfernt.

Zum anderen weisen die Spieler auf die Games hin: Von den 29 Spielen sind nämlich nur zwei Stück für die PS5. Alle anderen sind PS4-Spiele. Und auch, wenn die auf der PS5 spielbar sind und einige sehr gute Titel, wie The Last of Us 2, verschiedene CoD-Teile oder Uncharted 4 dabei waren: Da ist auch viel bei, was nichts mehr nützt. Hier geht der Deal vermutlich also nicht gut auf. Die HDD bringt ebenfalls nur bedingt etwas, da man dort keine PS5-Titel speichern kann. Für die braucht man nämlich internen SSD-Speicher.

Kurz: Die Community weist den Vater deutlich darauf hin, den Deal nicht anzunehmen.

„Klingt, als würde der Verkäufer sein Pro-Upgrade kompensieren wollen. Bleib weg davon“, meint User EE-PE-Gamer (via reddit).

„Ein schlechter Deal für den Käufer“ meint User Fit-Ad-5946 (via reddit).

„Schlechter Deal, da kannst du ein weit besseres Geschäft mit einer neuen PS5, einem PS Extra-Abonnement und einem Geschenkgutschein machen, um dich bei GameStops Second-Hand-Titeln durchzuwühlen“ findet User samseesghosts (via reddit).

Am Ende kommentiert auch der Vater nochmal: Er bedanke sich für die vielen Antworten und würde dann eher nach einer neuen PS5 mit einem Abo-Modell schauen. „Gut, dass ich die Experten gefragt hab, bevor ich kaufe“, meint er.

Das sollte man beachten: Die Geschichte zeigt gut, dass man sich auf der Suche nach Geschenken immer gut informieren sollte – ob man nun eine PS5, eine neue Xbox, eine Nintendo-Konsole, einen PC oder jegliche Hardware kaufen will. Bei den vielen Versionen und Varianten, die es gibt, kann es schlichtweg schnell unübersichtlich werden, wenn man sich nicht auskennt. Im schlimmsten Fall gibt man dann viel zu viel Geld aus oder kauft die falsche Hardware – und das ärgert am Ende vermutlich alle. Das gilt auch beim Thema Monitore. Eine Übersicht der besten Gaming-Monitore zeigen wir euch hier.