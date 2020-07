Im PS Store sind die Multiplayer-Tage gestartet. Ihr könnt derzeit auf verschiedene Mehrspieler-Titel für die PlayStation 4 kräftig sparen. Wir erklären euch, welche Angebote sich besonders lohnen.

Was ist das für ein Sale? Sony hat im PlayStation Store einen Sale rund um Multiplayer-Spiele für die PS4 gestartet. Darunter gibt es einige sehr bekannte Titel wie etwa A Way Out, aber auch kleinere Spiele wie Overcooked 2, die trotzdem enorm viel Spaß machen. Wir stellen euch in unserem Artikel vor, welche Spiele aus dem aktuellen Sale des PlayStation Store ihr auf dem Schirm haben solltet.

Wie lang geht der Sale? Der Multiplayer-Sale ist am 1. Juli 2020 gestartet und läuft bis zum 16. Juli 2020. Ihr habt also rund 14 Tage Zeit, euch die Angebote anzusehen.

A Way Out

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hazelight Studios | Release-Datum: 23. März 2018 | Modell: Buy-to-play | Preisspektrum (laut Geizhals): 13,59 – 29,99 €

Was ist A Way Out? A Way Out ist ein Action-Adventure, dass sich aus der Third-Person-Perspektive spielt. Das Besondere an dem Spiel ist, dass man immer kooperativ spielen muss. Einen Einzelspielermodus gibt es nicht. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Leo und Vincent – zwei verurteilten Sträflingen, die aus dem Gefängnis ausbrechen müssen.

Warum lohnt sich das Spiel? Das Spiel bietet auch rund 2 Jahre nach Release immer noch ein einzigartiges Koop-Erlebnis. Auch unser Autor Max Handwerk hat A Way Out gespielt und hat eine besondere Koop-Erfahrung erlebt.

Die Geschichte des Spiels wird zeitlich zusammenhängend, aber asymmetrisch erzählt: Jeder Spieler sieht immer via Splitscreen, was der andere Spieler gerade macht. Die Situation kann sich also jedes Mal wieder völlig ändern.

Ebenfalls super ist es, dass man A Way Out nur einmal kaufen muss, auch wenn zwei Spieler spielen. Das liegt an dem Friend Pass Feature: Dieses erlaubt dem Käufer, einen Freund zum Spielen einzuladen. Dieser muss das Game aber nicht besitzen – ein ziemlich faires System.

Das ist weniger gelungen: A Way Out bietet eine streng lineare Geschichte. Ihr werdet kaum Entscheidungen treffen und viel ist vom Spiel vorgegeben. Dadurch hält sich der Wiederspielwert in Grenzen. Auch ist die Grafik nicht mehr ganz taufrisch.

Pro spannende Geschichte…

glaubwürdige Charaktere

einzigartiges Koop-Erlebnis dank Erzählstil

Dank Friend Pass muss man Spiel nur einmal kaufen Contra …die aber streng linear ist

altbackene Grafik

wenig spielerische Herausforderungen

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel wird im PS Store mit 4,0 von 5 Sternen bei 10.944 Stimmen bewertet.

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen:

A Way Out im PS Store für 14,99 ( 29,99€ ), ihr spart 50% im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Battlefield 5

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 20. November 2018 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 12,66 – 91,99 €

Was ist Battlefield 5? Battlefield 5 ist ein First-Person-Shooter und der mittlerweile 16. Ableger der Battlefield-Reihe. Das Spiel ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und legt seinen Fokus auf intensive Schlachten zwischen Soldaten der Alliierten und der Wehrmacht in unterschiedlichen Kriegsgebieten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Neben den klassischen Modi wie Team Deathmatch und Eroberungen, gibt es auch einen Battle Royale – Modus, den Feuersturm-Modus. Cool sind außerdem die großen Militär-Operationen, die über mehrere Tage gehen. Dabei könnt ihr nicht nur als Infanterist, sondern auch mit Panzern oder Flugzeugen in den Kampf ziehen.

Battlefield 5 setzt auch in der Battlefield-Serie erstmals nicht auf einen Premium-Pass, stattdessen will man mit Battlefield 5 Tides of War – Live-Service allen Spielern alle Inhalte kostenlos bieten.

Was ist weniger gut gelungen? Einige Spieler klagen über Balance-Probleme. Auch einzelne Bugs können mitunter stören. Es hat lange gedauert, bis Battlefield 5 genügend Content hatte, denn versprochene Inhalte kamen erst deutlich später nach.

Wie wird das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel mit 4 von 5 Sternen bei 13.116 Bewertungen bewertet.

Pro große Multiplayer-Gefechte mit bis zu 64 Spielern

zerstörbare Umgebung

mittlerweile viel neuer Content

Koop- und Singleplayer-Inhalte

Kein Premium-Pass Contra teilweise Balance-Probleme

nervige Bugs

versprochene Inhalte kamen erst viel später

Hier könnt ihr das Spiel im PS Store kaufen:

Battlefield 5 Jahr 2 Edition im PS Store für 23,99€ ( 59,99€ ), ihr spart 60% im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Titanfall 2

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: EA | Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 20. November 2018 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 9,40 – 79,22 €

Das ist Titanfall 2: Titanfall bietet rasante Shooter-Action. Es zeichnet sich durch ziemlich schnelles Gameplay aus: Ihr steuert einen Piloten, der sich durch groß angelegte Level schlägt. Mit Wallruns kommt jede Menge Mobilität ins Spiel – und wem das noch nicht reicht, der holt einen Titan zur Hilfe.

Das sind riesige Mechs, die mit einer Menge Feuerkraft daherkommen. Es gibt verschiedene Varianten, alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wer es laut und actionreich mag, ist bei Titanfall 2 genau richtig.

Warum lohnt sich das Spiel? Der Story-Modus ist leider nicht im Koop spielbar. Aber im Multiplayer könnt ihr euch zusammentun, um in verschiedenen Online-Match-Arten um den Sieg zu kämpfen. Auch gegen die KI kann man zocken – dann wirft euch das Spiel mehrere Wellen von Gegnern entgegen, was gerade für Anfänger vielleicht die bessere Option ist. Wer einen günstigen, aber richtig spaßigen Shooter für ein paar Online-Runden mit Freunden sucht, ist hier richtig.

Das ist weniger gelungen: Das Spiel setzt auf eine Reihe gelungener Features, die KI kann aber nicht immer glänzen und verhält sich stellenweise doof. Reine Solo-Spieler dürften von der toll inszenierten, aber kurzen Story unter Umständen enttäuscht sein. Die Bosskämpfe könnten ebenfalls anspruchsvoller sein.

Wie wird das Spiel bewertet? Im PS Store bewerten 785 Personen das Spiel insgesamt mit 5 von 5 Sternen.

Pro tolle, spannende Geschichte…

umfangreiche Waffen und Fähigkeiten

extrem dynamische und spaßige Online-Gefechte

motivierendes Gameplay Contra …. die etwas kurz ausfällt.

schwache KI

enttäuschende Bosskämpfe

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es die Ultimate Edition von Titanfall 2 im PS Store im Angebot:

Titanfall 2 Ultimate Edition im PS Store für 5,99 € (29,99 €), ihr spart 80% im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Worms Battlegrounds

Genre: Strategiespiel | Entwickler: Team17 | Release-Datum: 30. Mai 2014 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 15,99 – 21,99 €

Was ist Worms Battlegrounds? In Worms Battlegrounds schlüpft ihr wieder einmal in die Rolle der kampfeslustigen Würmer und bekämpft andere Artgenossen. Bei Battlegrounds handelt es sich um eine Portierung der PC-Ausgabe von Worms Clan Wars.

Darum lohnt sich das Spiel: Auch Battlegrounds setzt wie seine Vorgänger auf die verrückten Würmer und ein abgedrehtes Waffenarsenal. Vor allem im Multiplayer macht es Laune, die gegnerischen Würmer von der Karte zu fegen. Dabei gibt es im Vergleich zum Vorgänger rund 10 neue Waffen für euer Arsenal, mit denen ihr für Chaos sorgen könnt.

Das ist weniger gelungen: Worms Battlegrounds bietet im Vergleich zu den Vorgängern wenig neues. Es gibt eine handvoll neuer Waffen. Die KI im Einzelspieler-Modus ist ebenfalls nicht sonderlich clever. Seine Stärken spielt Battlegrounds auf jeden Fall in den chaotischen Mehrspielergefechten aus.

Wie wird das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel mit 4 von 5 Sternen bei 14.526 Bewertungen bewertet.

Pro bewährtes Worms-Prinzip

chaotische und spaßige Mehrspielergefechte

großes, abgedrehtes Waffenarsenal Contra spielerisch wenig Neuerungen

dumme Ki im Einzelspieler

Wo kann man das Spiel kaufen? Derzeit gibt es Worms Battlegrounds im PS Store im Angebot:

Worms Battlegrounds im PS Store für 7,49 € (24,99 €), ihr spart 70% im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Unravel Two

Genre: Jump&Run | Entwickler: Coldwood Interactive | Release-Datum: 9. Juni 2018 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 24,99 – 46,59 €

Was ist Unravel 2? Unravel 2 schickt erneut Garnmännchen Yarny ins Abenteuer. Im Gegensatz zu Teil 1 ist nun ein Coop-Modus dabei: Als Duo springt, turnt und löst ihr euch durch verschiedene Level und benutzt den Körper der Garnfiguren auf unterschiedliche Art und Weise.

Darum lohnt sich das Spiel: Die große Besonderheit von Unravel 2 ist, dass das Protagonisten-Duo vollständig aus Garn besteht und ihre Körper in verschiedener Art und Weise mit der Umgebung nutzen kann. Mal schwingt ihr euch durch das Level, ein anderes Mal baut ihr eine Brücke oder verwendet einen Teil von euch als Kletterhilfe. Die größte Neuerung zum ersten Teil ist der Coop-Modus. Zu zweit macht es noch einmal doppelt so viel Spaß, sich durch die einzelnen Level zu knobeln.

Das ist weniger gelungen: Wer Teil 1 gespielt hat, wird in Unravel Two wenig Neuerungen entdecken. Die Level und Rätsel sind linear und klar vorgegeben, der Wiederspielwert ist daher denkbar gering. Hin und wieder schwankt der Schwierigkeitsgrad, was aber dank der tollen Atmosphäre zu verschmerzen ist.

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel wird im PS Store mit 4 von 5 Sternen bei 4.105 Bewertungen bewertet.

Pro tolle, stimmige Atmosphäre

knuffige Protagonisten

einzigartiges Spielprinzip

clevere, cool designte Rätsel

gelungener Koop-Modus Contra spielerisch kaum Neuerungen

linearer Spielablauf

kaum Wiederspielwert

Wo kann man das Spiel kaufen? Im PS Store ist das Spiel derzeit reduziert:

Unravel Two im PS Store für 7,99 € (19,99 €), ihr spart 60% im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Soul Calibur 6

Genre: Action | Entwickler: Project Soul | Release-Datum: 19. Oktober 2018 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 18,18 – 65,00 €

Was ist Soul Calibur 6? Soul Calibur ist ein Beat ’em up. Ihr sucht euch einen Charakter aus und tretet entweder gegen die KI oder andere menschliche Mitspieler an. In den Kämpfen geht es vor allem darum, besonders geschickt Kombos aneinander zu reihen. Die Story erzählt die Geschichte des ersten Soul-Calibur-Spiels neu.

Darum lohnt sich das Spiel: Soul Calibur 6 bietet wie seine Vorgänger packende, effektreiche Kämpfe. Und dank hervorragender Steuerung und tollen Animationen machen die Kämpfe viel Spaß. Neben den vielen vorgegebenen Charakteren kann man sich auch einen eigenen Charakter erstellen, was dank mächtigem Editor nicht schwer ist.

Das ist weniger gelungen: Viele Spielmodi werden als reine Texte dargestellt. Dadurch leidet die Präsentation des Spiels. Außerdem stößt das „Bezahlmodell“ sauer auf: Einige Charaktere muss man kostenpflichtig freischalten.

Wie wird das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel mit 4,5 von 5 Sternen bewertet bei 104 Rezensionen.

Pro packende, effektreiche Kämpfe

hervorragende Steuerung

viele Spielmodi

tolle Animationen

mächtiger Editor Contra viele Modi werden nur als Text präsentiert

Zahlreiche Charaktere kostenpflichtig im Shop erhältlich

Wo kann man Soul Calibur 6 kaufen? Derzeit gibt es die Deluxe Edition im PS Store im Angebot:

Soul Calibur 6 Deluxe Edition im PS Store für 34,99 (99,99 €), ihr spart 65 % im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

Overcooked 2

Genre: Strategiespiel | Entwickler: Team17/Ghost Town Games | Release-Datum: 7. August 2018 | Modell: Buy2Play | Preisspektrum (laut Geizhals): 18,56 – 60,39 €

Was ist Overcooked 2? Auch in Overcooked 2 geht es darum, innerhalb einer vorgegebenen Zeit aus vielen Zutaten bestimmte Gerichte zu kochen. Entweder könnt ihr allein oder mit bis zu drei Mitspielern kochen. Mit Teil 2 hat Overcooked nun auch einen Online-Koopmodus bekommen.

Darum lohnt sich das Spiel: Spielerisch verfeinert Overcooked 2 die Formel seines Vorgängers. Und das macht immer noch großen Spaß: Gemeinsam mit Freunden (oder gegen sie) zu kochen, Rezepte zuzubereiten und auf das Level zu reagieren. Besonders cool ist, dass Overcooked verschiedene Küchen im Angebot hat: Mal kocht ihr in einem Restaurant, ein anderes Mal in einem Heißluftballon. Die Level sind dabei alle großartig gestaltet.

Das ist weniger gelungen: Der Entwickler bietet zwar eine reichhaltige Palette an Leveln, nutzt das Potential aber kaum aus. Verrückte Ideen wie das Kochen auf einem Heißluftballon gibt es selten. Ebenfalls ärgerlich: die Steuerung kann mitunter fummelig sein.

Wie wird das Spiel bewertet? Im PS Store wird das Spiel mit 4,5 von 5 Sternen bewertet bei 1.825 Rezensionen.

Pro gelungenes Level-Design….

tolles, gelungenes Spielprinzip

spaßiger und motivierender Koop-Modus für bis zu 4 Spieler

viele Rezepte zum Kochen Contra … das zu selten genutzt wird.

fummelige Steuerung

Wo kann man Overcooked 2 kaufen? Derzeit ist das Spiel im PS Store im Angebot:

Overcooked 2 im PS Store für 14,99 (24,99 €), ihr spart 40% im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store.

