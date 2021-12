PS Store: 7 besondere Top-Hits für PS4 und PS5 im Jahresend-Sale

Silvester rückt immer näher und ihr braucht noch ein paar Spiele, um den Winter zu überbrücken? Im PS Store gibt es im Jahresend-Sale einige Top-Titel, die ihr nicht verpassen solltet!

Top-Titel gibt es viele und nicht jeder ist pausenlos im Gespräch. Gerade zu Sales könnt ihr einige spannende Spiele der letzten Jahre richtig günstig abräumen, die ihr wegen ihres Alters möglicherweise schon wieder vergessen habt. So auch bei den aktuellen Angeboten im PSN.

In dieser Liste findet ihr deswegen sieben spannende ausgewählte Spiele, von denen sich jedes auf seine ganz eigene Art und Weise hervorhebt. Entweder ist es ein echter Blockbuster, oder aber es erfreut sich bei seiner spezifischen Zielgruppe großer Beliebtheit.

Was müsst ihr über den Jahresend-Sale wissen?

Wie lange gehen die Angebote? Die Jahresend-Sales im PS Store laufen noch bis zum 23. Dezember 2021 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Damit ihr wisst, wie lange ihr mit den jeweiligen Spielen mindestens beschäftigt seid, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe. Die basiert auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat und sagt, wie lange es dauert, die Story einmal durchzuspielen.

Das müsst ihr beachten: Besitzer einer PS5 müssen dank Abwärtskompatibilität nicht auf die PS4-Spiele aus dem Sale verzichten. PS5-Spiele laufen jedoch nicht auf einer PS4. Der Rabatt bezieht sich stets auf die regulären Preise des PS Stores. In manchen Fällen können Mitglieder von PS Plus noch einmal zusätzlich sparen.

Marvel’s Spider-Man

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 7. September 2018 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Marvel’s Spider-Man dürfte mit einer Metacritic-Wertung von 87 Punkten das wohl beste Spiel um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sein, das bisher erschienen ist. In der Rolle von Peter Parker schwingt ihr euch hier durch ein komplett offenes Manhattan und legt euch nicht nur mit kleinen Gangstern an, sondern auch zahlreichen Superbösewichten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spider-Man ist nicht nur etwas für Fans der Comics und von Open-World-Spielen, sondern auch all jene, die sich endlich ihren Traum erfüllen und durch eine Großstadt schwingen wollen. Denn kein anderes Spiel lässt euch derart akrobatisch eine Großstadt erkunden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabatts von gleich 50 Prozent kostet euch das Vergnügen derzeit nur noch 19,99 Euro. Die Game of the Year Edition ist ebenfalls gesenkt. Für die zahlt ihr nur noch 29,99 Euro statt 49,99 Euro.

Dead by Daylight

Genre: Horror | Entwickler: Behaviour Interactive | Release-Datum: 14. Juni 2016 | Spielzeit: 320 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, in dem vier Überlebende gegen einen Killer antreten. Erstere müssen eine Reihe von Generatoren aktivieren, um zu entkommen, letzterer muss einfach alle anderen Spieler erledigen. Hier geht es aber nicht um soziale Interaktion wie etwa in Among Us. Immerhin ist der Mörder kein Teil der Gruppe, sondern ein Monster. Neben diversen Eigenkreationen könnt ihr gar als berühmte Killer wie etwa Demogorgon aus Stranger Things oder Nemesis aus Resident Evil spielen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Ruhe vor den üblichen Schießereien eines Call of Duty oder Battlefield braucht und einen langsameren Mehrspielermodus sucht, ist bei Dead by Daylight genau richtig. Außerdem ist das Spiel etwas für all jene, die schon immer gerne mal selbst in die Rolle von berühmten Charakteren wie dem Pyramid Head schlüpfen wollten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Dead by Daylight spart ihr derzeit 50 Prozent und zahlt nur noch 15,99 Euro. Die zahlreichen DLCs gibt es ebenfalls günstiger. Es lohnt sich also, direkt noch das Pack mit euren Lieblingscharakteren zu holen.

God of War

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 20. April 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? God of War erzählt die Geschichte von Kratos nach dem Ende von God of War 3 weiter, versteht sich gleichzeitig jedoch als eine Art Reboot, was sich vor allem am Gameplay und dem Setting bemerkbar macht. Statt Monstern aus der griechischen Mythologie verkloppt ihr dieses Mal die Sagengestalten aus den nordischen Sagen und legt euch auch mit deren Göttern an.

Für wen lohnt sich das Spiel? God of War bietet nicht nur sehr brachiale Action, sondern auch eine überraschend tiefe und gut geschriebene Geschichte, weswegen auch Story-Fans ihre Freude an dem Spiel haben werden. Kenntnisse der älteren God-of-War-Teile sind empfohlen, aber nicht zwangsläufig nötig, um die Geschichte zu verstehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für God of War zahlt ihr aktuell gerade mal 9,99 Euro. Erweiterungen und die Digital Deluxe Edition mit einem Rüstungsset sowie Schild ist nicht gesenkt. Andere Zusatzinhalte existieren nicht.

Persona 5 Royal

Genre: JRPG | Entwickler: P-Studio | Release-Datum: 31. März 2020 | Spielzeit: 103 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Royal ist ein Ableger der beliebten Shin-Megami-Tensei-Reihe und kombiniert Dungeon-Crawling mit Schulalltag. Während ihr einmal ganz normal den Unterricht besucht und Freundschaften schließt, geht es regelmäßig immer wieder in Dungeons wo ihr euch mit Monstern anlegt und zudem die titelgebenden Personas sammelt wie Pokémon, um sie im Kampf einzusetzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? JRPG-Fans haben Persona 5 wahrscheinlich sowieso bereits auf ihrer Liste. Das Spiel lohnt sich aber auch wegen seiner spannenden Story und ist zudem etwas für all jene, die eine etwas düsterer designte Version von Pokémon suchen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Persona 5 Royal spart ihr aktuell 60 Prozent. Damit reduziert sich der Preis von 59,99 Euro auf 23,99 Euro.

Resident Evil 2 Remake

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 25. Januar 2019 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Das Remake von Resident Evil 2 modernisiert den Survival-Horror-Klassiker und zeigt, dass dessen Kernelemente keineswegs an Reiz verloren haben. Hier müsst ihr in der Rolle von Leon S. Kennedy und Claire Redfield aus dem von Zombies überrannten Raccoon City entkommen. Und all das, während ihr von dem mysteriösen und gewaltigen Mr. X verfolgt werdet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Horror-Spiele mag, kommt um Resident Evil 2 nicht herum. Und das Remake ist die perfekte Methode, den Klassiker neu zu erleben. Doch auch wenn ihr das Original bereits kennt, lohnt sich der Titel dank seiner zahlreichen Verbesserungen, bei denen die Grafik gerade mal den Anfang macht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für das Resident Evil 2 Remake zahlt ihr derzeit nur noch 15,99 Euro, was ein Nachlass von ganzen 60 Prozent gegenüber dem sonst üblichen Preis von 39,99 Euro darstellt.

Dragon Ball FighterZ

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dragon Ball FighterZ ist ein 2D-Prügelspiel der alten Schule und lässt euch Zweikämpfe mit den Charakteren aus der beliebten Manga- und Anime-Serie erleben. Das sieht zudem nicht nur aus wie ein spielbarer Anime, es bietet zudem auch einiges an spielerischer Tiefe. Während das Herzstück klar der Mehrspieler-Modus ist, gibt es aber auch eine spannende Geschichte, die nur für das Spiel geschrieben wurde.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit Dragon Ball FighterZ sind auch Anfänger gut beraten. Wer stets vor Prügelspielen wegen ewig komplizierten Kombos zurückschreckte, kann hier einen Anfänger-Modus aktivieren und ganz einfach coole Attacken ausführen. Profis erfreuen sich hingegen an den zahlreichen verschiedenen Kampfstilen, die die einzelnen Charaktere bieten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon Ball FighterZ ist direkt um 86 Prozent reduziert. Dadurch bekommt ihr es bereits für 9,79 Euro. Die drei Season Passes mit Bonus-Charakteren sind ebenso bis zu 60 Prozent günstiger.

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Genre: Stealth-Action | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 1. September 2015 | Spielzeit: 80 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Metal Gear Solid: The Definitive Experience vereint Ground Zeroes und The Phantom Pain. In den beiden Titeln findet ihr heraus, wie er zu dem aus Metal Gear bekannten Kriegstreiber wurde und schlagt somit die Brücke von der Prequel-Reihe die mit Metal Gear Solid 3 begann, zu den Ereignissen rund um Solid Snake, dem ursprünglichen Protagonisten. Und wie von der Serie zu erwarten, werdet ihr dafür vor allem durch feindliche Militärbasen schleichen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ground Zeroes wie auch Phantom Pain bieten euch keine einzelnen Level, sondern eine offene Welt. Die Infiltrationen der Basen könnt ihr dadurch komplett selbst planen. Wer nicht so gut im Schleichen ist, kann sich zudem Notfalls auch durchballern. Allerdings dürft ihr dann keine Bestwertungen mehr in den Missionen erwarten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Doppelpack kostet derzeit nur noch 4,99 Euro, statt 19,99 Euro. Bei diesem Preis lohnt es sich für jeden einen Blick zu riskieren und selbst herauszufinden, wieso die Serie so berühmt wurde.

Zahlreiche Angebote vor Weihnachten

Nichts dabei? Kein Problem. Denn in den Jahresend-Sales gibt es noch wesentlich mehr spannende Spiele, die im Preis gesenkt sind. Gleich 20 weitere spannende Angebote findet ihr in einer schnellen Übersicht gemeinsam mit ihren Rabatten.