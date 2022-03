Spieler warnen vor kaputten Download mit PS Plus: Macht gefeierten Action-Hit günstiger oder teuer

Ghost of Tsushima: Legends ist ein Standalone-Multiplayer vom gefeierten Action-Hit und derzeit über PS Plus ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Doch der Titel verwirrt den PlayStation Store auf PS4 / PS5 und kann zu höheren Kosten beim kompletten Kauf des Titels führen – oder das Spiel wird günstiger.

Das ist die Situation:

Auf der Diskussions-Plattform reddit warnen einige Spieler vor dem Download des Multiplayer-Standalone von Ghost of Tsushima mit PS Plus.

Die verfügbare Version nennt sich Ghost of Tsushima: Legends und nach den Erfahrungen von einigen Spieler auf reddit scheinen die „Spiele-Lizenzen“ diese Version nicht zu mögen (via reddit.com).

Die Spieler berichten, dass sie nach dem Kauf der Legends-Version ihre PS4-Version nicht mehr zu einem vergünstigten Preis auf die PS5-Version upgraden können.

Diesen Service gibt es bei Ghost of Tsushima für Besitzer der PS4-Version und kostet eigentlich 10,- €. Auch ein Upgrade auf den Director’s Cut ist nicht mehr möglich.

Man müsse dann die entsprechenden PS5-Versionen komplett zum Vollpreis erwerben, um in den Genuss der aufpolierten Fassungen zu kommen.

Auch die Entwickler haben über Twitter bereits auf den Fehler reagiert und empfehlen den Kontrakt zum PlayStation-Support (via twitter.com)

You may need to contact PlayStation Customer Support (or @AskPlayStation) and they can hopefully sort this out.