Ein geleaktes Video hat bereits vorab die kostenlosen Spiele für PS Plus im April 2020 gezeigt. Wie es aussieht, kommen zwei bekannte und beliebte Games. Was ist am Leak dran?

Diese Games wurden geleakt: In einem Video, das zu früh auf einem Kanal auf YouTube erschienen ist, wurden bereits zwei Gratis-Spiele für PS Plus im April 2020 gezeigt:

Das sind nochmal zwei richtige Kracher, nachdem im März bereits das Meisterwerk Shadow of the Colossus kam.

Woher kommt der Leak? Das Video kommt laut playstationlifestyle.net vom YouTube-Kanal PlayStation Access, dem offiziellen Kanal von PlayStation UK, und war dort ungelistet. Mittlerweile ist es allerdings wieder gelöscht. Dass der Leak stimmt, ist also recht wahrscheinlich.

Die offizielle Ankündigung soll laut GamePro voraussichtlich erst am 1. April kommen. Die neuen Spiele erscheinen dann vermutlich am 7. April 2020 und sind kostenlos für alle Abonnenten von PlayStation Plus. Bis zum 2. April könnt ihr außerdem noch elf Spiele für die PS4 für unter 10€ bekommen, die jeder mal gespielt haben sollte.

Uncharted und DiRT Rally 2.0

Das ist Uncharted 4: Uncharted 4 ist ein Abenteuer-Spiel, in dem ihr Nathan Drake spielt, einen Schatzjäger, der von seinem Bruder Sam aus dem Ruhestand geholt wurde, um einen verlorenen Schatz zu suchen.

Die Vorgänger-Teile Uncharted 1-3 waren bereits im Januar 2020 als Collection über PS Plus verfügbar.

Uncharted 4 hat auf Metacritic eine Bewertung von starken 93/100 Punkten und eine User Score von 8.4. Auf reddit schreibt der Nutzer armypantsnflipflops: „Uncharted 4 ist mein persönliches Lieblingsspiel auf der PS4. Es ist absolut fantastisch und das Gameplay der Serie ist das beste überhaupt.“ Seht hier den Test der GameStar zum Spiel:

Das ist DiRT Rally 2.0: Die DiRT-Reihe ist eine Rennspiel-Serie, in der ihr vor allem auf schmutzigen Tracks mit schnellen Autos unterwegs seid. Die Strecken entsprechen dabei realen Vorbildern, auf denen ihr herumheizen könnt.

DiRT Rally 2.0 wird auf Metacritic mit 84/100 Punkten bewertet und hat eine User-Score von 5.7. reddit-Nutzer Midwest__Misanthrope schreibt: „Als jemand, der nicht wirklich auf Racing-Games steht, waren die DiRT-Spiele immer welche, die ich genießen konnte. DiRT 2 ist eines der besseren Rennspiele der letzten Generation.“ Eine Vorschau zum Racing-Game gibt es von der GameStar:

Wenn ihr noch weitere tolle Spiele sucht, für die ihr nichts zahlen müsst, findet ihr hier unsere besten kostenlosen Spiele für die PS4 in 2020.