Sitzt ihr aufgrund des Corona-Virus verstärkt oder komplett zu Hause und sucht Spiele-Nachschub für eure PlayStation 4? Dann solltet ihr euch die „Spiele unter 10€“-Aktion im PlayStation Store genauer anschauen. Dort lässt sich aktuell so manch eine Perle oder früherer Blockbuster für weniger als 10 € abgreifen. Hier bekommt ihr viel Spaß für wenig Geld.

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um das Corona-Virus gestaltet sich der Alltag für zahlreiche Menschen zunehmend eingeschränkter, viele verbringen ihre Zeit verstärkt zu Hause – ob nun gezwungenermaßen oder als Vorsichtsmaßnahme.

Was hat es mit „Spiele unter 10€“ auf sich? Falls ihr in dieser Zeit nach neuen Spielen für eure PS4 sucht und dabei nicht viel Geld ausgeben wollt, dann könnte sich jetzt durchaus ein Blick in den PS Store lohnen. Dort sind aktuell unter dem Motto „Spiele unter 10€“ zahlreiche PS4-Games stark reduziert und kosten in diesem Rahmen, wie der Name der Rabatt-Aktion bereits vermuten lässt, allesamt weniger als 10€.

Mit dabei sind einige frühere Blockbuster aber auch so manch ein Geheim-Tipp. Sie eignen sich bestens dafür, einfach mal zwischendurch Spaß zu haben oder sich auch auf lange Sicht damit zu beschäftigen.

Spiele unter 10 € – 11 Highlights für eure PS4, die ihr gespielt haben solltet

Was sind das für Spiele? Wir zeigen euch dabei 11 Highlights des neuen Sales im PS Store, die jeder mal gespielt haben sollte. Habt ihr die Titel bislang verpasst, so bietet sich jetzt ein hervorragende Gelegenheit, das nun günstig nachzuholen.

Denn all diese Spiele erhielten größtenteils gute Bewertungen und starke Reviews. Zudem werden sie von vielen Fans und Kritikern weiterempfohlen.

Wie lange läuft dieser neue Sale PS Store? Der „Spiele unter 10€“-Sale ist bereits im PlayStation Store aktiv und läuft noch bis zum 2. April.

The Order: 1886

Was ist The Order: 1886? Dabei handelt es sich um ein PS4-exklusives Action-Adventure, das zur Zeit des 19. Jahrhunderts in einer alternativen Version von London spielt. Dort kämpft ihr als Mitglied eines Elite-Ordens königlicher Ritter gegen einen alten, unmenschlichen Feind für die Zukunft der Menschheit.

Wer sollte sich The Order: 1886 anschauen? Jeder, der auf Werwölfe, eine Hollywood-reife Inszenierung der Story und eine dichte, düstere Atmosphäre steht, sich dafür aber mit einem linearen Spielverlauf abfinden kann.

So wird The Order: 1886 bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 15.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: The Order: 1886 für 9,99€ (regulär 39,99€), ihr spart 75%.

Rayman Legends

Was ist Rayman Legends? Dabei handelt es sich um eine absolute 2D Jump‘n’Run-Perle. Viele halten das Spiel mit seinem bis ins kleinste Detail ausgefeilten Gameplay und dem unverwechselbaren Stil für die einzige ernsthafte Konkurrenz zu Super Mario.

Man muss rennen, springen und sich durch abwechslungsreiche Welten kämpfen und dabei Mal für Mal sein Geschick mit dem Controller unter Beweis stellen.

Wer sollte sich Rayman Legends anschauen? Kurzum: jeder, der dem Jump‘n’Run-Genre etwas abgewinnen kann oder frühere Rayman-Ableger mochte.

So wird Rayman Legends bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 8.300 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Rayman Legends für 9,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 50%.

Journey Collector’s Edition

Was ist Journey? Dabei handelt es sich um ein PlayStation-exklusives Adventure, in dem ihr euch auf eine epische Riese durch riesige Wüsten-Landschaften und mysteriöse Ruinen schickt. Es gilt, die am Horizont ragenden Berge zu erreichen und dabei Mysterien einer alten Zivilisation zu enthüllen.

Wer sollte sich Journey anschauen? Steht ihr auf Rätsel, Geheimnisse und besondere Atmosphäre in Spielen, dann macht ihr mit Journey nichts verkehrt.

So wird Journey bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 38.900 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Journey Collector’s Edition für 4,99€ (regulär 24,99€), ihr spart 80%.

The Evil Within

Was ist The Evil Within? Dabei handelt es sich um ein Survival-Horror-Spiel, in dem ihr als Police-Detective einen grausamen Massenmord in einer Nerven-Klinik untersuchen sollt. Bei dem Versuch, das Geheimnis hinter dem unheimlichen Grauen zu lüften, erlebt ihr selbst einen schrecklichen Albtraum, bei dem das Überleben alles andere als einfach ist.

Wer sollte sich The Evil Within anschauen? Falls ihr auf Horror-Survival-Spiele oder generell auf Horror steht, macht ihr mit The Evil Within bestimmt nichts verkehrt.

So wird The Evil Within bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 4.900 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: The Evil Within für 5,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 70%.

BEYOND: Two Souls

Was ist BEYOND: Two Souls? Dabei handelt es sich im Prinzip eine Art interaktives Action-Drama, das die Grenzen zwischen Film und Videospiel verschwimmen lässt.

Dabei spielt man sich durch Lebensjahre eines Mädchens, das übernatürliche Kräfte und eine Verbindung zu einer unsichtbaren Macht besitzt. Dabei erlebt man als Spieler die ergreifendsten Momente ihres Lebens und bestimmt durch Handlungen und Entscheidungen ihr Schicksal mit.

Wer sollte sich BEYOND: Two Souls anschauen? Alle, die auf Story-Fokus, Mystery, tief gezeichnete Charaktere sowie auf interaktive Filme stehen.

So wird BEYOND: Two Souls bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 9.800 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: BEYOND: Two Souls für 9,99€ (regulär 29,99€), ihr spart 66%.

Heavy Rain

Was ist Heavy Rain? Wie bereits BEYOND: Two Souls spielt sich auch Heavy Rain, das vom gleichen Entwickler stammt, wie ein interaktiver Film mit Action-Adventure-Elementen.

Im Rahmen der Story folgt man dabei der Spur eines mysteriösen Serien-Mörders. Dabei erlebt man die Geschichte rund um den Killer aus der Perspektive von 4 Hauptfiguren, die alle in irgendeiner Art und Weise mit diesem verbunden sind.

Wer sollte sich Heavy Rain anschauen? Alle, die auf Krimis und interaktive Erzählungen, auf Spannung bis zur letzten Minute und eine tolle Story stehen.

So wird Heavy Rain bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 10.100 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Heavy Rain für 9,99€ (regulär 29,99€), ihr spart 66%.

Unravel Yarny-Bundle (Unravel 1 und 2)

Was ist Unravel Yarny-Bundle? Bei Unravel handelt es sich um ein Physik-basiertes Plattformer-Spiel, das durch seine malerische Welt sowie zahlreiche spannende Rätsel, Puzzles sowie Geschicklichkeitseinlagen in bester Jump’n’Run-Manier definiert wird. Dabei gilt es zudem stets die Eigenheiten der Spielfigur, eines Wesens aus Garn, zu beachten und clever zu nutzen.

Wer sollte sich das Unravel Yarny-Bundle anschauen? Kurzum: Alle, die Jump’n’Run und Rätseln auch nur das Geringste abgewinnen können, sollten hier nicht nur grafisch auf ihre Kosten kommen. Die Reihe gilt für viele als eines der besten Spiele seines Genres auf der PS4.

So wird Unravel bewertet:

Unravel 1 im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 16.800 Bewertungen

Unravel 2 im PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 3.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Unravel Yarny-Bundle für 7,99€ (regulär 29,99€), ihr spart 73%.

TOM CLANCY’S The Division

Was ist The Division? Dabei handelt es sich um einen Deckungs-Shooter mit MMO- und RPG-Mechaniken und den ersten Teil der Division-Reihe, der auch heute noch trotz eines Nachfolgers von vielen gerne gespielt wird.

Dort übernehmt ihr die Rolle eines geheimen Schläfer-Agenten, der im Zuge einer Virus-Epidemie aktiviert wird und dann dabei helfen soll, etwas Ordnung in das von Tod und Chaos gezeichnete, winterliche New York zu bringen. Dabei jagt man in vielen unterschiedlichen Aktivitäten immer besserem Loot nach und verbessert seinen Charakter.

Wer sollte sich The Division anschauen? Jemand, der aktuell The Division 2 spielt, aber den ersten Teil bislang verpasst hat, dürfte auch bei The Division 1 eine Menge Spaß haben – alleine im Rahmen der Story-Kampagne im winterlichen New York.

Doch wenn ihr generell auf Loot und RPG-Mechaniken in Shootern steht, gerne an Builds bastelt und euch die Third-Person-Perspektive zuspricht, dann könnt ihr selbst angesichts eines The Division 2 und der Warlords-Erweiterung nicht wirklich etwas mit dem Vorgänger verkehrt machen.

So wird The Division bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 29.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: The Division für 9,99€ (regulär 29,99€), ihr spart 66%.

The Division 2: Interesse so hoch wie zum Release – Für wen lohnt sich der Kauf im PS Store?

LIMBO

Was ist LIMBO? Hierbei handelt es sich um einen spaßigen Mix aus Jump&Run, Plattformer und Abenteuer-Spiel. Dort schlüpft man in die Haut eines kleinen Jungen, der versucht, das Schicksal seiner verschwundenen Schwester aufzuklären.

Wer sollte sich LIMBO anschauen? Wenn ihr Schwarz-Weiß-Optik mögt, auf düstere Stimmung steht und euch knackige Geschicklichkeits-Einlagen liegen, dürftet ihr mit Limbo eine Menge Spaß haben.

So wird LIMBO bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 19.600 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: LIMBO für 3,99€ (regulär 8,99€), ihr spart 55%.

ALIENATION

Was ist ALIENATION? Alienation ist ein auf Action getrimmter Top-Down-Shooter, in dem eine Alien-Invasion auf der Erde zurückgeschlagen werden soll. Dabei ballert man sich durch Horden unterschiedlichster Monstrositäten, jagt immer besseren Loot und entwickelt seinen Elite-Soldaten weiter.

Wer sollte sich ALIENATION anschauen? Steht ihr auf kurzweilige Action (am besten mit Freunden), seid ihr der Loot-Spirale auch in anderen Games verfallen und brecht euch bei einer gelungenen aber trotzdem anspruchsvollen Twin-Stick-Steuerung nicht die Finger? Dann macht ihr mit Alienation nichts verkehrt.

So wird ALIENATION bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 12.200 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: ALIENATION für 4,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 75%.

This War of Mine: The Little Ones

Was ist This War of Mine: The Little Ones? Es handelt es sich um eine Art Überlebenssimulation, die in 2,5D gespielt wird. Man kontrolliert dabei eine kleine Gruppe von Überlebenden mit Kindern als tragischen Figuren, die versuchen, in den Ruinen einer von Krieg und Chaos zerrütteten Stadt zurechtzukommen. Dabei machen ihnen auch das Militär sowie Verbrecher-Banden das Leben schwer.

Wer sollte sich This War of Mine: The Little Ones anschauen? Wer auf Survival, Gruppen-Management und Crafting steht, emotionale Momente liebt generell mit dem Survival-Genre etwas anfangen kann, wird mit This War of Mine: The Little Ones nicht wirklich etwas verkehrt machen können.

So wird This War of Mine: The Little Ones bewertet:

PS Store: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 11.700 Bewertungen

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: This War of Mine: The Little Ones für 3,99€ (regulär 19,99€), ihr spart 80%

War das alles?

Das gesamte Angebot von „Spiele unter 10€“: Das waren bisher lediglich 11 Highlights des Sales für eure PS4. Falls nichts für euch dabei war: Die neue Rabatt-Aktion bietet zahlreiche weitere PS4-Spiele verschiedener Genres, durch die ihr hier stöbern könnt:

Weitere Sparmöglichkeiten im PS Store – Spiele unter 20€ und Mega-März

Hier könnt ihr noch im PS Store sparen: Neben „Spiele unter 10€“ läuft im PS Store bis zum 2. April eine weitere ähnliche Aktion, wo ihr viele andere PS4-Titel reduziert für weniger als 20€ abgreifen könnt. Mit dabei sind Games wie The Last Guardian für 12,99 € oder Gran Turismo™ Sport für 12,99 €.

Hier findet ihr alle Angebote dieses Sales:

Mega-März-Sale: Zudem läuft bis zum 2. April ein weiterer großes Sale im PS Store – der Mega März. Dort findet ihr Hunderte reduzierte PS4-Spiele mit bis zu 65% Rabatt.

Übrigens, ihr müsst nicht zwingend Geld ausgeben, um Spaß auf der PlayStation 4 zu haben. Das beweisen auch diese kostenlosen Games: