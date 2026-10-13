Ein Projekt zeigt, wie Destiny 1 heute am PC aussehen würde und erinnert schmerzhaft daran, was Fans verloren haben

Einige Fans von Destiny arbeiten an einem Projekt, das zeigt, wie der Loot-Shooter am PC aussehen würde und ihr müsst jetzt stark sein.

Was ist das für ein Projekt? Die Community von Destiny arbeitet seit einiger Zeit an verschiedenen Fan-Projekten rund um den beliebten Loot-Shooter. Eines dieser Projekte ist die Erhaltung von Destiny 1.

Beim Erhaltungs-Projekt wollen Fans sicherstellen, dass das Spiel Destiny 1 auch im Falle einer vollständigen Abschaltung seitens Bungie und Sony niemals in Gänze verloren geht und weiterhin spielbar bleibt.

Um ihr Ziel zu erreichen, analysieren die am Projekt beteiligten Personen, was der Client des Spiels beim Starten unverzichtbar benötigt.

Nach der Analyse wollen sie das Benötigte dann entwickeln, auf einem eigenen Server bereitstellen und auf Netzwerkebene prüfen.

Die Beteiligten betonen jedoch, dass sie im Rahmen des Projekts keine Spiele-, Patch- oder Firmware-Assets weiterverbreiten. Sollte das Projekt langfristig also erfolgreich sein, sollt ihr zum Spielen trotzdem eure eigene, offizielle Kopie des Spiels benötigen, da sie ihre Entwicklung strikt von urheberrechtlich geschützten Daten trennen wollen.

Video starten Destiny 2 nimmt mit einem emotionalen Trailer Abschied von den Fans Autoplay

An welchen Verlust werden Fans schmerzlich erinnert? Das Projekt erinnert Fans an den Verlust des ursprünglichen Artstyles von Destiny 1.

Jemand aus dem Umfeld des Projekts hat auf YouTube ein Video geteilt, in dem er Destiny 1 über einen Emulator und die bisherige Entwicklung des Projekts am PC in 4K-Auflösung und einem 105er-FOV zum Laufen bekommen hat. In dem Video gibt er kurze Einblicke auf Campus-9 und den Vault of Glass, ehe er einen Vergleich zwischen der generellen visuellen Gestaltung des Planeten Venus in Destiny 1 und Destiny 2 zeigt.

Beim Vergleich fällt auf, dass der Planet in Destiny 1 insgesamt deutlich düsterer und kühler ist. Die dunkle Skybox wirkt wolkenreicher und erzeugt einen dramatischen Look. Zudem wirken das Grün der Pflanzen und das Grau der Steine insgesamt kräftiger, kontrastreicher. Eine zu sehende Vex-Struktur sticht deutlich hervor und ist erkennbar.

In Destiny 2 besticht vor allem der gelb-goldene Sepia-Farbton und die wärmere Beleuchtung. Die Vex-Struktur geht nun in Dunst und Nebel unter, während die Pflanzen und Steine nun natürlicher wirken, dabei aber auch weniger hervorstechen.

Das sind die Reaktionen: Vielen Fans wird schmerzlich bewusst, wie gerne sie einen PC-Port von Destiny 1 oder gar ein PC‑Remastered erhalten hätten. Der Loot-Shooter ist nämlich nie für den PC erschienen und nach wie vor ausschließlich für Konsolen verfügbar.

Außerdem machen viele Fans – wenn auch nicht alle – deutlich, dass sie den alten Artstyle von Destiny 1 lieber mochten. Auf X schreibt etwa ein Nutzer: „Ich will diesen Artstyle unbedingt zurück.“

Unter dem Video auf YouTube finden andere User ähnliche Worte. Einer meint zudem, dass Destiny 2 zeige, dass dynamisches Licht nicht immer die beste Lösung sei, wenn man eine tolle Szenerie erschaffen möchte.

Fallen euch weitere Aspekte des Spiels ein, die ihr in Destiny 1 besser fandet als in Destiny 2? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Der YouTuber Datto hat den Loot-Shooter bereits zu Zeiten von Destiny 1 begleitet. Jetzt hat er sich von Bungie MMO-FPS und dessen Community verabschiedet, um sich zukünftig einem anderen Spiel zu widmen. Mehr dazu auf MeinMMO: YouTuber begleitet Destiny seit der ersten Stunde, verabschiedet sich jetzt endgültig vom Loot-Shooter