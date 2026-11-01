Nur 28 Leute spielten die Demo, 2 Jahre später knackt das fertige Spiel 150.000 Spieler auf Steam

Probably Stolen ist gerade eines der meistgespielten Spiele auf Steam. Doch der Erfolg des Indie-Games war keineswegs sicher.

Was ist das für ein Spiel? Probably Stolen ist eine Verkaufs-Simulation angesiedelt auf einer Raumstation mit Cyberpunk-Vibes. Spieler betreiben einen kleinen Laden, suchen nachts nach neuen Schätzen und müssen sich nebenbei noch mit einer außer Kontrolle geratenen KI und steigenden Mieten herumschlagen.

Die Demo war bereits einer der größten Erfolge beim Steam Next Fest, am 28. Oktober folgte direkt der vollständige Release – und auch der hat es in sich. Probably Stolen erreichte zum Release mehr als 86.000 Spieler, jetzt zum Wochenende knackte die Sim sogar 150.000 gleichzeitige Spieler (via SteamDB).

Dabei stand das Spiel zunächst unter keinem guten Stern.

Video starten In Probably Stolen könnt ihr eure Miete mit Rattenfleisch zahlen Autoplay

Wie ein winziges Solo-Projekt mit einem schicken Anstrich zum Hit wurde

Was steckt dahinter? Alex Nichiporchik, CEO des Publishers tinyBuild, erklärte auf X, dass Probably Stolen zunächst ein ganz anderes Spiel war. Ursprünglich war es nämlich das Projekt eines einzigen Entwicklers und trug den Namen Deepspace Emporium. Auch das hatte eine Demo, die jedoch gerade einmal 28 gleichzeitige Spieler erreichte.

Den Verantwortlichen von tinyBuild gefielen das Konzept und das Gameplay des Spiels allerdings so gut, dass sie mit dem Entwickler-Studio Questing Goose zusammenarbeiteten, um die Visuals komplett zu überarbeiten und am Design zu feilen.

Probably Stolen bekam eine neue Steam-Seite inklusive neuer Aufmacher-Bilder verpasst und verkaufte 2 Tage nach Release eine halbe Million Einheiten. Wie sehr sich das Spiel verändert hat, seht ihr hier:

So sah das Key Art ursprünglich aus Und so kennen wir das Spiel jetzt

Auch die Ingame-Grafik wurde komplett überarbeitet. Zwar lässt sich die ursprüngliche Vision noch erkennen, der PixelArt-Stil ist jedoch deutlich detaillierter. Das verdeutlicht der Vergleich dieser beiden Screenshots, die eine ähnliche Szene des Spiels zeigen:

Probably Stolen kostet auf Steam 19,99 Euro, bis zum 11. November 2026 gibt es jedoch einen Launch-Rabatt von 10 %.

Habt ihr Probably Stolen schon ausprobiert? Verratet es uns in den Kommentaren!

Mit ArcheAge Chronicles steht ein weiterer Erfolgs-Titel des Steam Next Fest in den Startlöchern. Unser MMORPG-Experte Karsten hat die Demo bereits gespielt und verrät euch, was euch im Early Access erwartet: Nach der Demo von ArcheAge Chronicles wünsche ich mir noch mehr New World zurück