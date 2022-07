Mit All On Board! sollen Brettspiele in die Welt der „Virtual Reality“ eintreten. Das Projekt stellt sich im Kickstarter-Trailer vor.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was ist nicht so gelungen? Die Verarbeitung kann uns nicht immer überzeugen. Razer setzt vor allem auf Kunststoff. Die beiden Hälften des Controllers sind mit einer Art Lederband miteinander verbunden. Das funktioniert problemlos. Andere Hersteller setzen hier auf eine stabile Halterung auf der Rückseite. Etwas schade ist, dass der Hersteller nur auf Kunststoff setzt. Dadurch wirken die Griffe etwas hart und bieten keinen Grip.

Die Tasten des Controllers fühlen sich präzise an. Da es sich um das übliche Xbox-Design handelt, sind alle Tasten gut erreichbar. Durch die abgerundeten Ecken liegt der Kishi auch bei längeren Partien gut in der Hand.

Was gefällt uns an dem Controller? Der Controller ist sehr kompakt und gut fürs Reisegepäck geeignet. Die Einrichtung funktioniert ohne Probleme und das Gerät wird, falls Controller-Support vorhanden, auch direkt erkannt.

Was ist das für ein Gerät? Der Razer Kishi ist ein Controller, in dessen Mitte ihr euer Handy klemmt. Das Handy verbindet ihr dann direkt über den USB-C oder Lightning-Anschluss. Auf diese Weise benötigt der Controller auch keinen eigenen Akku, ihr könnt aber die Kopfhörerbuchse nicht nutzen. An der Vorderseite befindet sich noch ein zusätzlicher USB-C-Anschluss, sodass ihr euer Handy auch beim Zocken laden könnt.

Warum das Angebot so gut ist und warum wir den Controller empfehlen können, erklären wir euch in unserem Artikel.

Viele Entwickler bringen ihre Spiele in einer Version fürs Handy auf den Markt. Mittlerweile gibt es daher auch schon einiges an Ausrüstung, die ihr für euer Handy kaufen könnt. Den besten Controller fürs Android-Handy bekommt ihr aktuell für rund 40 Euro.

Insert

You are going to send email to