Wir kennen nun die Specs sowohl von der PS5, als auch von der Xbox Series X, doch von den Preisen fehlt immer noch jede Spur. Was wäre für euch die Schmerzgrenze bei den beiden Konsolen?

Nach wie vor gibt es keine offiziellen Preise für die PS5 und Xbox Series X, dabei ist es eines der heißesten Themen rund um die kommenden Next-Gen-Konsolen.

Die beiden Hersteller haben aber dennoch einige Kommentare zu den Preisen ihrer Konsolen abgegeben. Und es scheint, als hätten sie dabei ähnliche Strategien.

Das sagt Microsoft zu dem Preis: Der Chef von Xbox, Phil Spencer, hält seine Karten bis jetzt zwar verdeckt, aber er tritt sehr selbstsicher auf. In einem Podcast mit IGN teilte er mit:

Ich fühle mich mit dem Preis wohl, mit dem wir an den Start gehen können. Ich fühle mich beim Preis und der Leistungsfähigkeit wohl, die wir für die Series X erreichen. Ich bin extrem zuversichtlich, was das Gesamtpaket angeht.

Spencer meinte außerdem, Microsoft „habe die Augen weit offen“ und schaue, wie Sony bei dem Preis der PS5 vorgehen wird. Der „winning plan“ von Spencer ist beim Preis agil zu bleiben und die Erwartungen der Fans zu übertreffen.

Das sagt Sony zu dem Preis: Bei Sony hat der Chief Financial Officer, Hiroki Totoki, einige Worte zu dem Preis der PS5 verloren. Laut ihm gibt es bei der Festlegung des Preises einer Konsole viele unterschiedliche Faktoren.

Da wären einerseits die Produktions- und Arbeitskosten, die miteinbezogen werden müssen, andererseits aber auch die Konkurrenz. Totoki sagte, da Sony auf dem Markt nicht alleine agiert, ist es aktuell noch schwierig über den Preis zu diskutieren.

So stimmt ihr ab: In dem Umfrage-Tool unten könnt ihr je eine Stimme für die Preise der beiden Konsolen abgeben. Auf der ersten Seite stimmt ihr für den Preis der Xbox Series X und auf der zweiten für den der PS5.

Also erzählt mal: Was wären euch die Konsolen mit ihren Specs wert? Hat sich eure Preisvorstellung durch die neuen Infos verändert? Oder Spielt das Geld für euch überhaupt keine Rolle? Schreibt es uns in die Kommentare!

