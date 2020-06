Preis der PS5: Früherer Xbox Marketing-Chef hat klare Vorstellung

Beim PS5 Event wurde zwar das Design gezeigt, auf Preis und Release-Datum warten die Fans aber noch immer. Nun hat sich der ehemalige Marketing-Chef von Xbox gemeldet. Und er hat eine klare Vorstellung zum Preis der PS5.

Wer spricht da? Albert Penello hatte 18 Jahre (bis 2018) bei Microsoft gearbeitet, unter anderem als Senior Director of Xbox, und war hier in den letzten Jahren vor allem für das Marketing der Xbox One zuständig gewesen.

Was sagte er? Auf Twitter gab es Gerüchte, dass die PS5 600 Dollar kosten könnte. Und auf diesen Twitter-Post reagierte er mit den Worten:

Ich glaube an das Sprichtwort „Sag niemals nie.“ Aber ich muss sagen: niemals. Auf keinen Fall wird diese Konsole mehr als 499 Dollar kosten. Albert Penello, Quelle: Twitter.com

Da er jahrelang für das Marketing der Xbox zuständig war, haben seine Worte durchaus Gewicht, da er sich in diesem Bereich auskennt. Er war immerhin jahrelang für das Marketing der Xbox One zuständig. Mittlerweile arbeitet er bei Amazon.

Sony hatte auf dem PS5-Event das Design vorgestellt, sich zum Preis und Release der PS5 aber nicht geäußert.

Das ist Albert Penello, früherer Marketing-Chef von Xbox. Bildquelle: playm.de

PS5 und Xbox: Preis könnte für Konsolen entscheidend sein

Was sagte er noch? In einem weiteren Post führte Penello weiter aus, warum er glaubt, dass die PS5 nicht mehr als 500 Dollar kosten werde.

Der Preis in dieser Generation könnte der wichtigste Indikator für den Erfolg sein. Vielleicht sogar mehr als Exklusivität. Noch nie gab es eine größere Vielfalt an Spezifikationen, Funktionen und Preispunkten [price points] als in dieser Generation. Es wird faszinierend sein. Jemand sollte ein Buch schreiben. Albert Penello, Quelle: Twitter.com

Der Preis dürfte laut ihm deutlich wichtiger werden als starke Exklusiv-Titel.

Penello ist nicht der Einzige, der den Preis bei 500 Dollar einschätzt. Auch eine Analyse-Firma hatte sich zum PS5 Preis ähnlich geäußert.

Hat Sony sich bisher zum Preis geäußert? Von Sony gibt es bisher keine klare Aussage, wie viel die PlayStation 5 am Ende kosten wird. Der CEO von Sony, Jim Ryan, hatte aber neulich erklärt, dass Fans nicht den günstigsten Preis für die PS5 erwarten sollten.

Relativ wahrscheinlich ist es aber, dass Sony bei einem weiteren PS5-Event mehr Fakten zur PlayStation 5 nennen wird.

Wollt ihr mehr zur PlayStation 5 erfahren? Dann schaut in unseren Überblick, hier haben wir die wichtigsten Informationen rund um die PS5 für euch zusammen gefasst und halten euch hier auf MeinMMO immer auf dem aktuellen Stand.