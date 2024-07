Ruinieren digitale Nomaden wie der deutsche Twitch-Streamer Unge das arme Portugal?

In Portugal hatte man nach der Pandemie eine gute Idee: Man wollte digitale Nomaden ins Land holen, die ihr hohes Gehalt und viel Geld mitbringen. Auf der Insel Madeira siedelten sich etwa wegen Steuer-Vorteilen viele deutsche Influencer an, allen voran der Twitch-Streamer Simon Unge, von dem es scherzhaft heißt “Ihm gehöre die Insel”. Aber diese Politik zeigt jetzt auch Probleme.

Das war der Plan: Wie die Seite xataka berichtet, führte Portugal 2022 ein Visa für digitale Nomaden ein:

Um an das Visum zu kommen, benötigte man ein Einkommen, das 4-mal höher lag, als das Mindestgehalt in Portugal – man musste etwa 3.280 Euro verdienen.

Um den digitalen Nomaden das Ganze schmackhaft zu machen, gewährte man ihnen Steuer-Vorteile.

Der Plan ging zwar auf, brachte aber neue Nachteile.

Als “digitalen Nomaden” bezeichnet man Menschen oder Unternehmen, die ausschließlich digitale Technik für ihre Arbeit verwenden und daher ein ortsunabhängiges Leben führen können. Sie sind an keinen festen Wohnort gebunden, können von überall aus arbeiten, solange es dort Internet gibt.

Junge Portugiesen verlassen Portugal, weil ihnen das Land zu teuer ist

Das ist jetzt das Resultat: Das Problem ist, dass Laden- und Hausbesitzer von den einkommensstarken digitalen Nomaden profitieren wollten, indem sie ihre Preise so erhöht haben, dass sich viele Portugiesen ein Leben in Portugal nicht mehr leisten können.

Daher lebten mittlerweile 25 % der Portugiesen im Ausland – und 40 % aller junger Portugiesen mit einem Uni-Abschluss verlassen das Land, wie Essential Business schreibt.

Das sieht man als einen Brain-Drain, weil gerade die best ausgebildeten, jungen Leute das Land verlassen, um woanders ihre Karriere zu beginnen.

Warum gehen so viele? Das Problem ist eine immer weiter klaffende Lücke zwischen dem Geld, was die Leute in der Tasche haben, und den laufenden Kosten, die jeden Monat abgehen:

Das durchschnittliche Monatsgehalt in Portugal wird, nach Prognosen, 2024 bei etwa 1.463 Euro liegen – das ist eine Steigerung von 4,3 % zum Vorjahr.

Die durchschnittliche Miete ist 2023 aber um 10,5 % gestiegen.

Was hat das mit Unge zu tun? Die deutschen Twitch-Streamer, die auf Madeira leben, haben noch mal eigene „Sonder-Bedingungen“, die sie nach Madeira ziehen. Unge lebt dort seit Ende 2018, also schon 4 Jahre, bevor das Visa für digitale Nomaden kam. Denn die Insel bot besonders attraktive Steuer-Konditionen an, die mittlerweile ausgelaufen sind. Kritiker sprechen von einer Steuerflucht der Influencer.

Aber auch diese Streamer sind digitale Nomaden und bringen die Probleme mit sich, dass sie ganz anderes Geld verdienen als die Einheimischen und daher die Preisstruktur des Landes durcheinanderbringen: Twitch-Streamer erklärt, warum reiche Influencer jetzt noch ganz, ganz dringend zu Unge nach Madeira ziehen