Die Polizei findet Nvidia-Grafikkarten im Wert von 70.000 Euro – Die GPUs werden von stinkenden, lebenden Hummern bewacht

Eine Schmugglerbande wollte Nvidia-Grafikkarten nach China schmuggeln und versteckte die GPUs in einer Kiste Hummer. Doch das ging schief.

Die chinesische Polizei hat einen Lastwagen abgefangen, der Grafikkarten ins Land schmuggeln wollte. Dazu versteckte man die GPUs im Wert von 70.000 Euro in einer Kiste mit großen Hummern.

Wie The Register berichtet, wurde das Fahrzeug letzte Woche (Ende April) abgefangen. Die Beamten fanden jedoch eine seltsame Ladung vor, die neben lebenden Hummern auch 70 Nvidia-Grafikkarten enthielt. The Register frotzelte bereits, dass die Kombination aus Meeresfrüchten und Grafikkarten irgendwie seltsam sei – “es sei denn, die Lieferung war für ein ausgefallenes Restaurant bestimmt, in dem Meeresfrüchte auf alten GPUs gegrillt werden.”



Die Behörden in Hongkong schätzten den Wert der Grafikkarten auf 76.500 Dollar. Das sind umgerechnet rund 70.000 Euro. Besonders interessant ist jedoch die Sorte von Grafikkarten, die man über die Grenze schmuggeln wollte. Denn es handelt sich nicht um Gaming-Grafikkarten, die derzeit besonders gefragt sind.

Keine richtigen Gaming-Grafikkarten

Was genau wurde geschmuggelt? Laut verschiedener Aussagen soll es sich bei den geschmuggelten GPUs um Nvidia-Quadro-Grafikkarten handeln. Auf den Bildern ist deutlich das Logo von Nvidia und der Schrifzug “Quadro” zu erkennen. Solche GPUs werden vor allem in Workstations verbaut und eingesetzt.

Zum Teil haben die Grafikkarten auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und erreichen nicht die Leistung und Performance einer modernen RTX-Grafikkarte und werden auch zum Spielen nicht wirklich eingesetzt.

Warum schmuggeln so viele Personen? Trotz hoher Strafen versuchen es Schmuggler immer wieder, Hardware nach China zu bringen. Das liegt vor allem an der Umsatzsteuer von 13 %, die man in China zahlen muss. Vielen Schmugglern ist es wohl das Risiko wert, für den Mehrwert Hardware über diverse Wege in das große Land im Osten zu transportieren. Teilweise geht das soweit, dass Betrüger und Betrügerinnen Waren schmuggeln wollen, mit denen man eine ganze Kleinstadt ausrüsten könnte.

Wie viele Personen mit ihrer Schmuggelaktion Erfolg haben, ist übrigens nicht bekannt, da solche Zahlen wenig überraschend nicht veröffentlicht werden. Doch die Behörden berichten regelmäßig, dass sie immer wieder solche Personen erwischen, die mit teurer Hardware versuchen durchzukommen.

Und die Leute nutzen teilweise die verrücktesten Methoden, um Hardware am Zoll vorbei zu bringen:

