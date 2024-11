Mit einem Tipp für Pokémon TCG Pocket bekommt ihr die meisten Booster beim Bisaflor-Event

Beim aktuellen Bisaflor-Event in Pokémon TCG Pocket gibt es wieder exklusive Promo-Karten zu gewinnen. Ein Spieler verrät, welchen Trick er anwendet, um möglichst viele Booster zu erhalten.

Was ist das für ein Trick? Auf Reddit teilt User Vitthasl eine Strategie, die er bei jedem PvE-Event anwendet. Er hat diesen Trick schon beim Lapras-ex-Event genutzt und wird ihn jetzt auch für das Bisaflor-Event einsetzen.

Sein Trick: Verliert in den beiden niedrigen Schwierigkeitsgraden absichtlich, erfüllt dabei aber alle Missionen. Gewinnt erst das Duell, wenn ihr alle Missionen abgeschlossen habt. Dazu zählen beispielsweise Missionen wie „Verwende Pokémon von bestimmten Seltenheiten“ oder „Bringe das gegnerische Pokémon zum Einschlafen“.

Sobald ihr alle Herausforderungen geschafft habt, könnt ihr das nächste Match dann gewinnen. Den Trick wendet ihr für die Schwierigkeitsgrade „Anfänger“ und „Fortgeschritten“ an. Bei den Schwierigkeitsgraden „Profi“ und „Meister“ ist jedoch eine der Herausforderungen, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Matches gewinnt. Hier könnt ihr den Trick also nicht anwenden

Den Trailer zu Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

Nutzt diesen Trick für maximale Anzahl an Boostern

Was bringt das? Durch den Trick kommt ihr an die maximale Anzahl an Boostern. In den niedrigen Schwierigkeitsgraden liegt nämlich die Chance, ein Booster zu bekommen, bei nur 51-64 %. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erhält man garantiert ein Pack, wenn man gewinnt.

Doch dabei gibt es eine Bedingung: Sobald ihr ein Match gewinnt, wird euch eine kostbare Event-Ausdauer abgezogen, die erst nach 12 Stunden wieder aufgefüllt wird. Ihr könnt also nicht beliebig oft an Booster kommen.

Wenn ihr ein Match auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden verliert, wird euch dagegen keine Event-Ausdauer abgezogen. Deshalb solltet ihr so sparsam wie möglich mit der Event-Ausdauer umgehen und trotzdem die Herausforderungen meistern, die wiederum eigenen Belohnungen bringen.

Je mehr Booster ihr erhaltet, desto mehr Bisaflor-Karten könnt ihr zudem abstauben. Diese könnt ihr entweder für die Zukunft aufbewahren und zum Tauschen nutzen oder für Flair eintauschen, um besondere Effekte auf dieser Karte zu erhalten.

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren unter dem Reddit-Thread sind viele User begeistert von dem Trick. Sie schreiben:

Cambwin: „Gute Idee, das habe ich auch beim Lapras-Event gemacht. Zum Glück habe ich das auch getan, denn ich habe buchstäblich jeden möglichen Ausdauerpunkt verbraucht und gerade noch 3 Laprax EX herausbekommen.“

KnightofSpamelot: „Guter Tipp! Daran habe ich nicht gedacht, sehr zu schätzen.“

CracklingKraken: „Mein Verstand hat Selbstzerstörung benutzt. Das ist super effektiv! Aber im Ernst, das ist ein wirklich guter Tipp.“

Es gibt noch weitere Tipps und Tricks, um sich das Leben in Pokémon TCG Pocket möglichst leicht zu machen. Damit ihr von Beginn an nichts falsch macht, hat euch MeinMMO 8 Fehler aufgeschrieben, die schnell passieren können: Pokémon TCG Pocket: 8 Dinge, die ihr keinesfalls falsch machen solltet