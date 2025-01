Pokémon TCG Pocket warnt Spieler davor zu schummeln, sonst droht eine Strafe

Sammler erhalten in Pokémon TCG Pocket gerade die Nachricht, dass das Entwicklerteam gegen Spieler mit unangemessenem Verhalten vorgehen will. Ihnen soll es jetzt an den Kragen gehen.

Was ist damit gemeint? Pokémon TCG Pocket hat dabei die Spieler im Sinn, die Daten manipulieren oder mit echtem Geld handeln. Solche Betrüger halten sich nicht an die Nutzungsbedingungen und verderben damit anderen Spielern den Spielspaß.

Eine Aktion, die die Entwickler damit meinen könnten, ist das Farmen bei der Wunderwahl (via Reddit). Dabei nutzen Verbrecher aus, dass neue Spieler mehrere Gratis-Packs erhalten. Deshalb erstellen sie sich massenweise neue Accounts, um an die Gratis-Packs und somit an seltene Karten zu kommen.

Sollten seltene Karten oder sogar ein God Pack dabeigewesen sein, bieten sie den Freundescode des Accounts gegen Echtgeld an. Andere Spieler können den Freundescode dann eingeben und sehen womöglich das God Pack in ihrer Wunderwahl.

Neben der Tausch-Funktion kommt demnächst eine neue Erweiterung nach Pokémon TCG Pocket:

Pokémon TCG Pocket will wildes Tauschen gegen Echtgeld verhindern

Wie sieht es mit dem Tauschen aus? Auch die Tausch-Funktion, die es erlaubt, Karten mit einer Seltenheit von unter 2 Sternen zu tauschen, könnte hiermit gemeint sein. Denn dieselben Betrüger könnten es ausnutzen, seltene Karten zu ziehen und sie dann gegen echtes Geld zum Tausch anbieten.

Die Karte, die sie danach erhalten, könnten sie ebenfalls wieder an andere anbieten. Um das zu verhindern, hat das Entwicklerteam von Pokémon TCG Pocket ein wachsames Auge.

Zudem hat das Team den Tausch von besonders seltenen Karten unterbunden. Dadurch verhindert es, dass sich das Tauschen in Pokémon TCG Pocket zu einer Börse mit Mondpreisen entwickelt.

Was droht den Betrügern? Spieler, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, können mehrere Strafen erwarten:

Sie können verwarnt werden

Ihr Account wird gesperrt

Weitere Handlungen können in Betracht gezogen werden

Je nachdem, wie schwer das Vergehen ist, können eine oder sogar eine Kombination aus mehreren dieser Strafen drohen. Vor allem bei den Betrügern, die massenweise Accounts erstellen, könnten härtere Strafen drohen.

Solltet ihr euch an die Nutzungsbedingungen halten, müsst ihr euch nicht fürchten. Gegen euch wird das Entwicklerteam nicht vorgehen.

Neben der Tausch-Funktion können sich Spieler über neue Karten freuen. Mit der Erweiterung Kollision von Raum und Zeit gibt es nicht nur neue Pokémon, sondern auch neue Features, wie eine Karte im Trailer verrät: Ein Detail im Trailer zu Pokémon TCG Pocket zeigt: Ein neues Feature kommt