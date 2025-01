Ein Detail im Trailer zu Pokémon TCG Pocket zeigt: Ein neues Feature kommt

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Welche Ausrüstungskarten in TCG Pocket erscheinen, bleibt erstmal abzuwarten – und auch, wie viele. Zudem ist auch noch unklar, wie genau die Karten im Mobile-Game umgesetzt werden. Der Pachirisu-Effekt lässt aber darauf schließen, dass wir es auch hier mit Karten zu tun bekommen, die von Pokémon gehalten werden. Sicher ist: Es dürfte einige neue Taktiken ins Spiel bringen. Generell könnte das neue Set an der etablierten Meta rütteln, wenn man sich bestimmte Karten anschaut.

Doch was sind das eigentlich für Karten? Das schauen wir uns hier kurz an.

Damit ist klar: Die Pokémon-Ausrüstungen, die man schon aus dem Haupt-Sammelkartenspiel kennt, erscheinen nun auch in TCG Pocket. Ihr könnt sogar schon jetzt eure Kartensammlung nach ihnen filtern, einen entsprechenden Button in der Suchfunktion gibt es bereit – nur eben noch kein Ergebnis.

Schon bald ist es so weit: Die neue Erweiterung „Kollision von Raum und Zeit“ für Pokémon TCG Pocket erscheint. Die neuen Packs und Karten sollen am 30. Januar 2025 ins Spiel kommen.

