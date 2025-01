Pokémon TCG Pocket stellt die neuen Stars der kommenden Erweiterung vor – Spieler feiern eine Karte

Was ist der große Vorteil von Dialga-ex? Mit der Metall-Energie, die Dialga-ex an Pokémon auf der Bank anlegen kann, können Karten vorbereitet werden. Dadurch könnte Melmetal zu einem Aufmischer in der Meta werden.

Zusätzlich kann es mit 4 Metall-Energie „Schwerer Schlag“ ausführen. Dabei teilt es 100 Schaden aus, was im Vergleich zu anderen Pokémon wenig Schaden für hohe Energiekosten ist. Doch es ist die erste Attacke, die viele Spieler begeistert (via Reddit ).

Vor allem Dialga-ex sorgt für einen großen Aufschrei bei den Fans. Das Pokémon ist vom Typ Metall und besitzt 150 KP. Mit 2 Metall-Energie kann es „Metallturbo“ einsetzen und 30 Schaden austeilen. In diesem Zug werden 2 Metall-Energie an ein Pokémon auf der Bank angelegt.

